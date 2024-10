Fans machen sich Sorgen: Wird Ariana Grande immer dünner?

Ariana Grande (31) hat bei den WSJ Magazine Innovator Awards am Dienstag alle Blicke auf sich gezogen. Wie diese neuen Fotos des Events zeigen, erschien die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin in einem opulenten weißen Kleid des Labens Vivienne Westwood auf dem roten Teppich. Den eleganten Look rundete sie zudem mit funkelndem Schmuck und spitzen weißen Pumps ab. Dabei erinnerte die "7 rings"-Interpretin stark an ihre Rolle als Glinda, der guten Hexe aus ihrem kommenden Film "Wicked". Zahlreiche Fans äußerten allerdings ihre Besorgnis über ihre offenbar immer schlanker werdende Figur.

Auf der Online-Plattform X meldeten sich kurze Zeit nach der Veranstaltung einige besorgte Fans zu Wort – dabei war vor allem Arianas schmale Silhouette der Mittelpunkt der Diskussionen. "Warum ist Ariana Grande in diesem neuen Film so dünn? Sie sieht anders aus?", "Hat sie für die Filmrolle abgenommen?" oder auch "Sie hat so viel Gewicht verloren, ich habe sie zuerst nicht erkannt", lauten beispielsweise drei Kommentare. Zudem bezeichnete ein weiterer User der Nachrichtenplattform Arianas Gewichtsverlust als "besorgniserregend extrem".

In der Vergangenheit hatte Ariana bereits selbst Stellung zu ihrem Gewicht bezogen. Einige Fans der einstigen "Victorious"-Darstellerin sorgen sich schon seit geraumer Zeit um das Wohlbefinden ihres Idols. Deshalb appellierte die Sängerin bereits im Frühjahr 2023 in einem TikTok-Video: "Ich denke, wir sollten sanfter sein und uns nicht so leicht mit Kommentaren über den Körper von Menschen abfinden, egal worum es geht – auch wenn man denkt, es ist etwas Positives!" Im Vergleich zu der vorherigen Version ihres Körpers sei sie jetzt viel gesünder. Sie erklärte: "Ich habe eine Menge Antidepressiva genommen und getrunken, mich schlecht ernährt und war am Tiefpunkt meines Lebens."

Getty Images Ariana Grande im Oktober 2024 in New York City

Getty Images Ariana Grande, US-amerikanische Musikerin und Schauspielerin

