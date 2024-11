Frisch single: Das ist Gina Beckmann in Beziehungen wichtig

Gina Beckmann (24) ist wieder zu haben! Das Reality-Sternchen machte erst im Sommer dieses Jahres ihre neue Beziehung publik. Jetzt, nur wenige Monate später, ist schon wieder alles aus und vorbei. Zu Gast bei "Reality Check" spricht die Blondine über die Trennung von Ex-Freundin Nina und auch darüber, was es braucht, um ihr Herz zu erobern. "Mir ist superwichtig, dass man den gleichen Humor teilt und auch, dass man viel erleben möchte zusammen, das ist mir sehr wichtig. Ich gehe sehr gern raus und könnte nicht mit einer Couchpotato zusammen sein", beschreibt Gina ihre Vorstellungen einer Wunschpartnerin.

Da die 24-Jährige durch die Vielzahl an Reality-TV-Formaten mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, interessiert es die Hosts der Sendung natürlich brennend, welchen Umgang mit der Öffentlichkeit sie sich in einer neuen Beziehung wünschen würde. "Im Prinzip ist es mir egal. Ich date jetzt nicht danach, ob jemand ins Rampenlicht will oder im Rampenlicht steht", entgegnet Gina daraufhin leidenschaftslos.

In der gleichen Sendung spricht die Blondine zwar auch über die Trennung von Ex Nina, doch die Gründe für das Liebes-Aus behält sie bisher für sich. "Wir haben uns tatsächlich sehr schnell getrennt. Es sind ein paar Dinge vorgefallen, die ich leider nicht sagen kann", verrät Gina lediglich. Jedoch versichert sie, dass kein böses Blut zwischen den einstigen Turteltauben fließen würde und sie sich noch immer gut verstünden.

RTL Gina Beckmann, "Prominent getrennt"-Kandidatin

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und ihre Ex-Freundin Nina

