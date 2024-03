Gary Barlow hat den Tod seiner Tochter nicht verarbeitet

Dieser Schicksalsschlag macht Gary Barlow (53) bis heute schwer zu schaffen. Der Take That-Star verlor 2012 seine Tochter Poppy. Die Kleine kam schon tot zur Welt. In dem Podcast "The Imperfects" gewährt der britische Musiker jetzt einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt – und dabei wird deutlich, wie tief der Schmerz sitzt. "Ich spreche nicht sehr ausführlich darüber, und ich tue es nicht, weil ich immer noch dabei bin, es ein wenig zu verarbeiten", erklärt er. Er betont außerdem, dass er noch immer "wütend" sei.

Garys Frau Dawn Andrews geht mit dem Verlust auf eine andere Art und Weise um als er. "Die Gefühle meiner Frau waren ganz anders als meine. Ich war lange Zeit wütend darüber, ich habe noch keinen wirklichen Frieden damit gefunden", betont der "Patience"-Interpret und äußert seine Bewunderung für seine Liebste: "Meine Frau geht viel besser damit um als ich. Sie ist ein viel stärkerer Mensch als ich."

Gary und Dawn sind schon seit rund 24 Jahren verheiratet und haben zusammen drei Kinder. Neben ihrem Sohn Daniel durften sie auch die zwei Töchter Daisy und Emily auf der Welt begrüßen. 2012 hätten sie eigentlich ihr viertes Kind – Tochter Poppy – willkommen heißen sollen, doch das große Glück wandelte sich schnell in tiefe Trauer: Das Baby kam leblos zur Welt.

