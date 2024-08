Wie steht Gary Barlow nun zu dem Streit mit Robbie Williams?

Gary Barlow (53) hat in einem neuen Interview mit Woman’s Day Magazine über seine Zeit bei Take That gesprochen und dabei auch seinen öffentlichen Streit mit dem früheren Bandkollegen Robbie Williams (50) angerissen. Nachdem die erfolgreiche Boyband 1990 als Quintett bekannt geworden war, verließ Robbie die Gruppe 1995 und startete eine Solokarriere. Während dieser Zeit ließ der Sänger kein gutes Haar an seinen ehemaligen Bandmitgliedern, was zu einem Streit führte. Mittlerweile sieht Gary das gelassen: "Ich glaube, je älter man wird, desto weniger kämpft man gegen bestimmte Dinge an und akzeptiert sie einfach."

Gary betont zusätzlich, dass er sich heutzutage nicht mehr mit Dingen oder Personen auseinandersetzt, die ihn vor 20 Jahren noch beschäftigt haben. Er blickt positiv auf Take-That-Zeiten zurück. "Es war eine lustige Zeit (die 90er-Jahre). Unser Leben wurde auf den Kopf gestellt. Wir wurden erfolgreich und berühmt, was neu, seltsam, wunderbar und herausfordernd war, alles zur gleichen Zeit", erinnert sich der Brite.

Robbie und Gary begruben das Kriegsbeil schließlich im Jahr 2010, als sie gemeinsam das Lied "Shame" aufnahmen und für eine Tour von Take That wieder vereint wurden. In einem Interview mit The Telegraph erzählte Gary damals: "Wir hatten ein langes Gespräch und am Ende haben wir uns gegenseitig bei dem anderen entschuldigt. Es war unglaublich befreiend." Auch Robbie thematisierte seinen Konflikt mit der Band in seiner Netflix-Dokumentation vergangenes Jahr. Heutzutage blicken die beiden versöhnt auf die gemeinsamen Jahre zurück.

Getty Images Robbie Williams und Gary Barlow im Jahr 2010

Getty Images Gary Barlow im Januar 2024 in London

