Musiker Liam Payne kämpfte vor seinem Tod mit "Dämonen"

Am 16. Oktober stürzte der One Direction-Star Liam Payne (✝31) von einem Hotelbalkon in Buenos Aires, Argentinien. Seither laufen die Ermittlungen der Polizei und viele Fragen sind nach wie vor ungeklärt. Ein Insider teilte dem Magazin In Touch Weekly mit: "Liams Familie weiß, dass er mit persönlichen Dämonen zu kämpfen hatte, aber sie möchten Antworten darauf, warum und wie er von seinem Hotelbalkon gestürzt ist."

Rund drei Wochen nach seinem tragischen Tod wurden am 7. November Liams sterbliche Überreste zurück nach England gebracht: Wie unter anderem Mirror berichtete, landete Geoff Payne, der Vater des Musikers, zusammen mit dem Leichnam seines Sohnes um 7:49 Uhr am Flughafen London Heathrow. Laut The News International soll der Sänger in der St.-Pauls-Kathedrale in seiner Heimatstadt Wolverhampton beigesetzt werden. Ein genauer Termin für die Beerdigung steht noch aus, aber es wird erwartet, dass seine ehemaligen Bandkollegen von One Direction, Louis Tomlinson (32), Zayn Malik (31), Niall Horan (31) und Harry Styles (30), an der Zeremonie teilnehmen werden.

Dass Liam mit einigen Problemen zu kämpfen hatte, untermauern auch die neuen Gerichtsunterlagen, die von der New York Post veröffentlicht wurden. Laut den Dokumenten soll der "Night Changes"-Interpret wiederholt intime Videos und Fotos von sich an seine Ex-Freundin Maya Henry (24) geschickt haben. Dies kam im Zuge einer Unterlassungsanordnung, die das Model nur einen Tag vor Liams Tod eingereicht hatte, ans Licht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne, Juli 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im Oktober 2021 in London