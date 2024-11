Musiker Liam Paynes (†31) Leichnam ist in England angekommen

Liam Payne (✝31) ist wieder zu Hause. Am 16. Oktober ist der One Direction-Star bei einem Sturz von seinem Balkon in Buenos Aires, Argentinien, gestorben. Rund drei Wochen nach dem tragischen Vorfall ist der Vater des verstorbenen Musikers, Geoff Payne, zusammen mit seinem Leichnam in seiner Heimat England gelandet. Das Flugzeug startete laut Mirror gestern in Argentinien und kam heute um 7:49 Uhr am Flughafen London Heathrow an.

Da noch zusätzliche toxikologische und laboranalytische Untersuchungen zur Klärung der Todesumstände durchgeführt werden mussten, konnte der Körper des 31-Jährigen erst jetzt zurückgeflogen werden. Eigentlich sollten die Untersuchungen nur ein paar Tage dauern, doch durch die besonderen Umstände von Liams Tod zogen sie sich in die Länge. Sein Vater Geoff war bereits kurz nach seinem Tod nach Argentinien gereist, um dort die Rückführung zu organisieren und den Behörden bei den Ermittlungen zu unterstützen, und blieb bis alles geregelt war vor Ort.

Wann die Beerdigung des Sängers stattfindet, ist noch unbekannt. Ein Insider verriet gegenüber MailOnline, dass die Trauerfeier wahrscheinlich sehr groß wird und in einer besonderen Kathedrale zelebriert wird. "Liam wurde von so vielen Menschen geliebt, dass es offensichtlich eine enorme Nachfrage geben wird und der Gottesdienst zwangsläufig eine riesige Angelegenheit sein wird", erklärte der Informant. Dennoch soll die Beisetzung so privat wie möglich gehalten werden – seine Familie, Freunde und einige berühmte Kollegen werden erwartet. Liams große Leidenschaft, die Musik, soll bei der Trauerfeier eine große Rolle haben – es werde "eine Reihe von Huldigungsliedern von einigen sehr großen Künstlern" geben.

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

Getty Images Die One-Direction-Mitglieder Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne und Harry Styles