Pietro Lombardi ist "fix und fertig" von seinem Papa-Tag

Im Hause Lombardi ist heute Papa-Tag angesagt. Das heißt: Für drei Stunden hat Laura Maria Rypa (28) baby- und kleinkindfrei, während Pietro Lombardi (32) sich um die beiden Söhne kümmert. In seiner Instagram-Story meldet er sich von einem Spaziergang mit den Kindern. Amelio trägt er in einer Trage vor seinem Bauch, Leano schiebt er im Kinderwagen vor sich her. Den Moment der Ruhe nutzt der Sänger, um einen kleinen Tribut zu zollen. "Ich schwöre, Respekt an alle Mamas. Zwei kleine Kinder sind taff", gibt er zu und richtet gleichzeitig auch ein Herz-Emoji an seine Freundin.

Wie viel Arbeit es ist, sich für ein paar Stunden komplett alleine um die zwei Racker zu kümmern, scheint der dreifache Papa ganz schön unterschätzt zu haben. "Ich bin fix und fertig. Aber wir kriegen das hin", lacht er müde, aber optimistisch in die Kamera. Ein Blick auf das Profil seiner Liebsten verrät auch, womit Laura ihre offensichtlich wohlverdienten kinderfreien Stunden nutzt – für die frischgebackene Zweifachmama ging es nach Langem mal wieder zum Boxtraining.

Vergangenen Samstag endete nicht nur die diesjährige DSDS-Staffel, sondern damit auch Pietros Zeit in der Jury der Castingshow. Obwohl er über sein Ende bei der Show alles andere als glücklich ist, weiß der "Phänomenal"-Interpret wohl, dass er die gewonnene Zeit nun richtig gut nutzen kann. "Es gab so viele Momente, in denen wir als Familie etwas geplant hatten, und dann kam plötzlich ein Anruf, ob er kurzfristig einspringen oder etwas abdrehen könnte, weil er gebraucht wird", erzählte seine Freundin bereits in einer Fragerunde bei Instagram zum Thema, wie eingebunden Pietro während der Dreharbeiten für DSDS war.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und sein Sohn Leano, im Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Influencerin und Sänger

