Offiziell: Pietro Lombardi verabschiedet sich nun von DSDS

Alles deutete darauf hin, dass Pietro Lombardi (32) fortan nicht mehr in der Jury von DSDS sitzen wird. In den vergangenen Wochen umkreisten den Sänger viele Negativ-Schlagzeilen, weswegen ein Abschied aus der Castingshow immer wahrscheinlicher wurde. Nun teilt Pietro ein langes Statement auf Instagram, das sich ebenfalls nach einem Abschied anhört. "Danke für eine tolle Reise, DSDS. […] Ich hab das mit Herzblut gemacht, ich war immer loyal und deswegen ist es meine Pflicht und das mache ich auch aus dem Herzen, Danke zu sagen. Danke RTL, danke DSDS, danke auch an Dieter. Denn ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein", schreibt er unter anderem darin.

Zudem machte Pietro in seinem Statement deutlich, dass die Kommunikation mit seinem Arbeitgeber RTL nicht so optimal verlaufen sei. "Ehrlicherweise muss ich auch sagen, es gibt sowohl negative als auch positive Sachen. Und was mich ein bisschen enttäuscht hat, war einfach die Art und Weise, wie man mit mir umgegangen ist. Hätte ich mir anders gewünscht", erklärt der Partner von Laura Maria Rypa (28) weiter. Inwieweit das Ganze mit dem Polizeieinsatz in seinem Zuhause zu tun hat, gibt er nicht preis.

Zuletzt hieß es, dass Bushido (46) Pietro in der DSDS-Jury möglicherweise ersetzen könnte. Klar ist das bisher nicht. Der Rapper wird als Überraschungsgast im Finale dabei sein. Auf diese Gerüchte ging Pietro im Netz nicht weiter ein. Er erklärte lediglich: "Alle fragen mich: Pietro, was ist mit DSDS? Es wird so viel geschrieben, Bushido, Pietro, Bushido, Pietro. Aber wisst ihr, was noch viel wichtiger ist als Pietro und viel wichtiger als Bushido? Danke zu sagen."

Getty Images Pietro Lombardi im Jahr 2019

Getty Images Bushido, Rapper

