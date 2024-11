Russisches Fernsehen verspottet Nacktfotos von Melania Trump

Melania Trump (54), die Ehefrau des designierten US-Präsidenten Donald (78), hat in ihren jungen Jahren als aufstrebendes Model für Nacktfotos posiert, die im GQ-Magazin erschienen sind. Jetzt hat der russische Staatssender Rossija 1 die Aufnahmen hervorgeholt und diese erneut ausgiebig im Fernsehen präsentiert. Die pikanten Fotos der Slowenin sorgten bei den Moderatoren Jewgeni Popow und Olga Skabejewa für einige spöttische Lacher. Jewgeni erläuterte im abschätzigen Tonfall, was auf den Bildern zu sehen ist, und traf Aussagen wie: "Die zukünftige First Lady liegt in einem Negligé auf Pelzen."

In der Vergangenheit verteidigte die 54-Jährige bereits mehrmals öffentlich ihre freizügigen Bilder. So postete sie ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie fragte: "Warum haben sich die Medien dafür entschieden, meine Zelebrierung der menschlichen Form in einem Mode-Fotoshooting so unter die Lupe zu nehmen?" Melania betonte, dass es wichtig sei, den eigenen Körper zu ehren und sich mithilfe von Kunst selbst auszudrücken – so, wie sie es eben auch tat.

Nach dem kürzlichen Wahlsieg ihres Mannes zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten scheint es so, als würde die baldige First Lady dem Weißen Haus lieber fernbleiben und somit auch nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Wie People berichtete, plant Melania wohl hauptsächlich in ihren Domizilen in New York und in Mar-a-Lago in Palm Beach zu leben. Insbesondere ihr einziges Kind, Barron Trump (18), stehe für sie an erster Stelle: "Sie wird mehr Zeit in New York mit ihrem Sohn verbringen, der ihr wichtiger ist als alles andere."

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump und Melania Trump, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump und Melania Trump in England, 2019

Anzeige Anzeige