Melania Trump wird wohl nicht mit ins Weiße Haus ziehen

Die frühere und nun zukünftige First Lady Melania Trump (54) soll nach dem Wahlsieg ihres Mannes Donald Trump (78) zum Präsidenten der Vereinigten Saaten wohl keine Pläne schmieden, mit ihm ins Weiße Haus zu ziehen. Wie People berichtet, will Melania aktuell in ihrer gewohnten Umgebung bleiben: "Sie wird dort [im Weißen Haus] ihre Privatwohnung haben und sie hat ihr zu Hause in New York und ihr zu Hause in Mar-a-Lago in Palm Beach", verrät eine Quelle dem Magazin.

Das einstige Model wolle den Ausführungen des Insiders nach wohl nur recht wenig Zeit mit dem künftigen Präsidenten in Washington verbringen: "Sie wird mehr Zeit in New York mit ihrem Sohn verbringen, der ihr wichtiger ist als alles andere." Die gebürtige Slowenin sei pflichtbewusst, aber zugleich eigenständig: "Melania tut, was sie tun muss. Sie wird aber immer ein eigenes Leben abseits der Politik haben."

Seit Mittwoch steht final fest, dass Trump der 47. Präsident der USA sein wird. Noch bevor die Auszählung der Stimmen final abgeschlossen war und ein endgültiger Sieger stand, hatte Trump sich bei seiner Wahlparty in Florida selbst zum Gewinner erklärt: "Es ist ein politischer Sieg, wie ihn unser Land noch nie erlebt hat." Wie unter anderem CNN berichtet, konnte sich der überzeugte Republikaner gegen seine Konkurrentin Kamala Harris (60) durchsetzen.

Getty Images Melania und Donald Trump im Oktober 2021

Getty Images Donald Trump, Unternehmer

