Selten: Hayley Atwell und ihr Verlobter bei Event gesichtet

Die Schauspielerin Hayley Atwell (42) und ihr Verlobter, Ned Wolfgang Kelly, zeigten sich am Dienstagabend gemeinsam bei der glanzvollen Wiedereröffnung des Restaurants The Georgian im Londoner Kaufhaus Harrods. Auf Bildern, die MailOnline vorliegen, sieht man Hayley in einem eleganten schwarzen Satinkleid, das ihre schlanke Figur betonte. Mit leuchtend roten High Heels setzte sie einen farblichen Akzent, während Ned in einem legeren schwarzen Anzug mit weißem Hemd eine gute Figur machte.

Das Paar, das seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, wurde erstmals im Juli 2022 miteinander in Verbindung gebracht. Im April dieses Jahres machte Ned, der Musikproduzent ist, der Schauspielerin während einer Reise nach Venedig einen romantischen Heiratsantrag. Es wird gemunkelt, dass die beiden kürzlich ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben, nachdem Hayley letzte Woche erstmals mit Baby in einem Londoner Park gesehen wurde.

Ned bestätigte die Verlobung damals auf Instagram und teilte seine Freude: "Glückspilz ich. Um 10 Uhr in Venedig angekommen, gegen Mittag haben die Liebe meines Lebens und ich uns verlobt." Hayley erzählte später gegenüber Daily Mail von dem besonderen Moment: "Mein Verlobter stand in Unterhosen in der Küche, und draußen spielte jemand passenderweise 'My Way' auf dem Akkordeon. Wir hatten dieses Airbnb mit vielen Porzellanenten gemietet, es war eine ziemlich surreale Szenerie." Die beiden genießen ihr Privatleben offensichtlich fernab des Rampenlichts und teilen nur selten Details ihrer Beziehung mit der Öffentlichkeit.

Getty Images Hayley Atwell bei der Europa-Premiere von "Christopher Robin" im August 2018

Getty Images Hayley Atwell, Schauspielerin

