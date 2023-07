"Schmutzig": Hayley Atwell hatte nichts mit Tom Cruise!

Hayley Atwell (41) stellt es ein für alle Mal klar! Die Schauspielerin ist besonders für ihre Rolle an der Seite von Tom Cruise (61) in Mission: Impossible bekannt. 2021 wurden gar Gerüchte laut, dass sich die beiden Hollywoodstars daten sollen. Immer wieder wurden die beiden zusammen gesehen und schienen sich blendend zu verstehen. Eine Beziehung wurde allerdings nie bestätigt. Hayley spricht nun über die Liebesgerüchte um sie und Tom!

Im Interview mit The Independent betont die Britin, dass sie in ihrem Schauspielkollegen und auch dem Regisseur des Filmes, Christopher McQuarrie, nichts weiter als zwei Onkel sehe. Die Gerüchte um eine Romanze könne sie gar nicht verstehen. "Es fühlt sich billig an, es fühlt sich schmutzig an", äußert sich die 41-Jährige. Die Spekulationen seien für Hayley ziemlich bestürzend. "Es betrifft Menschen in meinem richtigen Leben, in meinem persönlichen Leben, die es abbekommen. Es wird ziemlich invasiv", erklärt die "Die Säulen der Erde"-Darstellerin.

Bereits zuvor machte Hayley deutlich, dass ihre Gefühle für den Actionhelden bloß platonisch seien. "Was ich spüre, ist die wirklich außergewöhnliche Kraft der platonischen Liebe, die manchmal unterrepräsentiert zu sein scheint", stellte sie im Interview mit Country & Town House klar. "Ich hatte das Gefühl, dass ich mit ihm reden kann, wenn ich mir jemals Sorgen machen würde. Und ich weiß, dass er gesagt hätte: 'Die Leute sagen, was immer sie sagen wollen, aber du weißt, wer du bist, ich weiß, wer ich bin, und ich möchte, dass du dich in dieser Umgebung sicher fühlst'", fügte sie hinzu.

Anzeige

Getty Images Hayley Atwell und Tom Cruise in Abu Dhabi 2023

Anzeige

Getty Images Hayley Atwell und Tom Cruise im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Tom Cruise und Hayley Atwell bei der Premiere von "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de