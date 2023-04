Nach Liebes-Aus mit Tom Cruise: Hayley Atwell ist verlobt!

Nun hat sie wohl den Richtigen gefunden! Hayley Atwell (41) ist vor allem durch ihre Rolle in "Mission Impossible" bekannt geworden. Zudem wurde 2021 bekannt, dass sie und ihr Co-Star Tom Cruise (60) dateten. Jedoch war dies wohl eine ziemlich turbulente Beziehung. Nach einer kurzweiligen Trennung fanden sie wieder zusammen, um dann aber 2022 letztendlich Schluss zu machen. Nun ist Hayley aber tatsächlich verlobt!

Das gibt ihr Liebster, der Schauspieler Ned Wolfgang Kelly, auf seinem Instagram-Profil bekannt. Die beiden sollen seit Juli 2022 zusammen sein – und jetzt gehen sie schon den nächsten Schritt: "Ich hatte Glück. Um 10 Uhr morgens in Venedig angekommen – und dann habe ich mich mit der Liebe meines Lebens verlobt." In der italienischen Stadt hat er also um die Hand von Hayley angehalten.

Ned scheint sich keinen besseren Antrag vorstellen zu können: "Ein perfekter Start in den Rest unseres gemeinsamen Lebens. Ich hatte nie ein Interesse daran, zu heiraten – bis ich diese außergewöhnliche Frau traf. Glücklich wie eine Muschel", schwärmt der "Die kleinen Gespenster"-Darsteller.

Getty Images Hayley Atwell im Mai 2022 in London

Getty Images Hayley Atwell, "Ant-Man"-Darstellerin

Getty Images Hayley Atwell, Schauspielerin

