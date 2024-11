Nach Gerüchten: Hayley Atwell erstmals mit Baby unterwegs

Um die Schauspielerin Hayley Atwell (42) kursieren seit geraumer Zeit Schwangerschaftsgerüchte. Nun wurde sie mit einem Baby in der Öffentlichkeit gesehen, bei dem es sich möglicherweise um ihr eigenes handelt. Am Dienstag unternahm die US-Amerikanerin einen Ausflug in einen Londoner Park, wobei sie liebevoll ein Kind im Arm trug, das in einen grünen, gepolsterten Schneeanzug gehüllt war. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Hayley präsentierte sich bei ihrem Spaziergang in legerer Kleidung: eine übergroße Wolljacke, ein weinroter Hoodie, dazu ausgefallene Leggings und klobige Stiefel.

Monate zuvor gab es bereits hartnäckige Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft, nachdem Hayley im April während einer Venedig-Reise mit ihrem Verlobten Ned Wolfgang Kelly zärtlich ihren Bauch gehalten hatte. Die vermutete Schwangerschaft bestätigte die 42-Jährige jedoch nie öffentlich.

Hayley und der Londoner Künstler halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Überraschenderweise bestätigte Ned im vergangenen Jahr aber die Verlobung mit seiner Liebsten im Netz. Auf Instagram schrieb er: "Ich hatte Glück. Um 10:00 Uhr morgens in Venedig angekommen – und dann habe ich mich mit der Liebe meines Lebens verlobt. [...] Ich hatte nie ein Interesse daran, zu heiraten – bis ich diese außergewöhnliche Frau traf."

Getty Images Hayley Atwell bei der "60 Jahre James Bond"-Party 2022

Getty Images Hayley Atwell, "Ant-Man"-Darstellerin

