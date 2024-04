Verdächtige Aufnahmen: Ist Hayley Atwell etwa schwanger?

Darf sich Hayley Atwell (42) bald über Nachwuchs freuen? Die Schauspielerin und ihr Verlobter Ned Wolfgang Kelly wurden vergangenes Wochenende in Venedig gesichtet. Offenbar waren die Schauspielerin und ihr Liebster auf einem romantischen Trip. Was auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, aber besonders ins Auge fällt: Hayley hält behutsam die Hand auf dem Bauch, der sich deutlich wölbt. Zwar kaschiert ihr Oversize-Blazer die Wölbung, dennoch ist sie sehr gut zu erkennen. Zu den Schwangerschaftsgerüchten äußerten sich die zwei bisher jedoch nicht selbst.

In derselben Stadt, in der die 42-Jährige und ihr Partner aktuell urlauben, verlobten sie sich vor fast genau einem Jahr. Im April 2023 verkündete Ned via Instagram, dass er seiner Freundin einen Antrag gemacht hat. "Ich hatte Glück. Um 10:00 Uhr morgens in Venedig angekommen – und dann habe ich mich mit der Liebe meines Lebens verlobt. [...] Ich hatte nie ein Interesse daran, zu heiraten – bis ich diese außergewöhnliche Frau traf", schrieb der Schauspieler überglücklich.

Hayley und Ned sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Zuvor soll sie ihren Mission: Impossible-Co-Star Tom Cruise (61) gedatet haben. Zwar haben die zwei ihre On-off-Beziehung nie offiziell bestätigt, doch sie wurden immer wieder zusammen gesehen. Sie selbst sagte zu der Liebelei mit Tom gegenüber Country & Town House: "Was ich spüre, ist die wirklich außergewöhnliche Kraft der platonischen Liebe, die manchmal unterrepräsentiert zu sein scheint. [...] Ich hatte das Gefühl, dass ich mit ihm reden könnte, wenn ich mir mal Sorgen machen würde."

Getty Images Hayley Atwell bei der "60 Jahre James Bond"-Party 2022

Getty Images Hayley Atwell und Tom Cruise im Juni 2023

