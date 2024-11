So feierte John Krasinski seinen "Sexiest Man Alive"-Titel

Der begehrte Titel des "Sexiest Man Alive" ging in diesem Jahr an John Krasinski (45). Das wollte der Schauspieler gebührend feiern. Auf Paparazzi-Bildern, die der Plattform Deux Moi vorliegen, ist der Mann von Emily Blunt (41) zusammen mit einigen prominenten Freunden bei einem geselligen Abend zu sehen. In einem Restaurant traf John auf Matt Damon (54) und Ben Affleck (52). Die drei genossen ein entspanntes Abendessen und sowohl Matt als auch Ben umarmten ihren Freund herzlich – sicher auch, um ihm zu seinem neuen Titel zu gratulieren. Seine Gattin Emily war allerdings nicht mit von der Partie.

Dass John der "Sexiest Man Alive" 2024 ist, enthüllte People erst vor wenigen Stunden. Der 45-Jährige selbst hatte dabei gar nicht mit dem Titel gerechnet. "Eigentlich nur ein sofortiger Blackout. Null Gedanken. Außer, dass ich vielleicht verarscht werde", erzählte er, was ihm als Erstes durch den Kopf ging. Viel aufgeregter sei hingegen Emily gewesen. Sie versprach ihrem Mann sogar, das gemeinsame Haus mit dem traditionellen Titelbild an allen Wänden auszustatten. Die Unterstützung seiner Liebsten sei mit das Wichtigste für John, wie er in dem Interview betonte: "Wenn man mit jemandem verheiratet ist, lernt man ständig dazu, verändert sich und entwickelt sich weiter. Und ich bin so glücklich, dass ich das alles mit ihr erleben darf."

Mit seiner Auszeichnung löst John Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey (58) ab, der vergangenes Jahr zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde. Und der scheint genau zu wissen, was jetzt auf den US-Amerikaner zu kommt. Gegenüber People erklärte Patrick erst vor wenigen Wochen, dass mit dem Titel einiges an Druck verbunden sei. "Es hat mich noch ängstlicher gemacht. Ich musste fit bleiben, mehr trainieren", gab der Seriendarsteller zu. Er habe die Aufmerksamkeit aber auch zu schätzen gewusst: "Ich denke, es bietet eine enorme Plattform, um Gutes zu tun. [...] Ruhm an sich ist ziemlich leer, aber wenn man etwas tun kann und von Nutzen ist, ist das wirklich etwas, worum es im Leben gehen sollte. Das gibt einem Sinn und Freude."

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Oscars 2024

Getty Images Patrick Dempsey, Schauspieler

