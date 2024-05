Emily Blunt und John Krasinski strahlen auf Filmpremiere

Emily Blunt (41) und John Krasinski (44) strahlen um die Wette. Am Montag erschien das Paar bei der Premiere des neuen Films "IF" in New York City. Vor allem Emily zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin begeisterte in einem langärmeligen, rosafarbenen Kleid von Roberto Cavalli (83) aus Seide mit Federn. Zu dem geblümten Kleid trug sie eine lange silberne Halskette. Ihr Haar stylte die Oscar-Nominierte in lockeren Wellen. John harmonierte in seinem schwarzen Anzug perfekt mit seiner Frau.

Sowohl John als auch Emily waren an der Fantasy-Komödie beteiligt. Während beide Rollen in dem Streifen übernahmen, war John zudem auch noch Regisseur tätig. Dabei hatte der 44-Jährige ganz besonderen Druck. "Ich habe ihn [den Film] für sie [meine Töchter Hazel und Violet] gemacht, komplett und vollständig über ihre magische Welt, also kann ich es nicht vermasseln", erklärte er im Interview mit Extra. Seinen Kids schien der Streifen gefallen zu haben – laut John bekam sein Werk "zwei Daumen nach oben". Vor allem, dass ihre Mama Emily in "IF" mitspielt, soll den Mädels sehr gut gefallen haben.

Emily und John sind bereits seit über zehn Jahren ein Paar. 2010 hatten die beiden Filmstars den Bund fürs Leben geschlossen. Im Februar 2014 war ihre erste Tochter Hazel geboren worden. Knapp drei Jahre später wurden die beiden durch die Geburt von Töchterchen Violet erneut Eltern. Ihre Kinder halten Emily und John so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus.

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Oscars 2024

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski, 2024

