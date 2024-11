So süß überrascht Bushido seine Anna-Maria zum Geburtstag

Für seine Anna-Maria Ferchichi (43) lässt Rapper Bushido (46), mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, einiges springen. Wie sehr sie zu ihrem Geburtstag von ihrem Ehemann verwöhnt wird, teilt die achtfache Mama nun mit ihren Fans auf Instagram. "Einfach nur wow", kommentiert sie ein Video, welches eine lange, geschmückte Tafel auf der Terrasse eines Restaurants zeigt. "Anis hat mich heute Morgen mit einem wunderschönen Brunch überrascht. Ich bin so dankbar für alles", freut sie sich. Zum Dank gibt sie dem "Sonnenbank Flavour"-Interpreten einen Schmatzer.

Der Clip zeigt, wie sie gemeinsam mit Freunden wie Dennis Uitz und Sarah Harrison (33) ihren Ehrentag genießt. Anna-Maria und ihre Gäste quatschen, genießen Essen und Drinks und vor allem den spektakulären Ausblick. Von der Tafel aus schaut man direkt auf das Wasser, am Horizont schimmert die Skyline Dubais. Sarah, die den Brunch augenscheinlich genossen hat, kommentiert den Beitrag mit: "Happy Birthday, meine Liebe!"

Ist also zwischen dem Musiker und seiner Frau wieder alles in Butter? Vor Kurzem hing scheinbar der Haussegen schief: In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" fand die nun 43-Jährige harte Worte für ihren Mann. "Eigentlich habe ich so gar keine Lust, mit dir zu reden", stellte sie direkt zu Beginn der Episode klar und erklärte, sie habe es satt, dass von Finanzen und Business bis hin zu Erziehung und Haushalt alles an ihr hängen bleibe. Anis antwortete darauf nur, er fände es "megabequem", sie als seine Frau zu haben.

Anna-Maria Ferchichis Geburtstagsbrunch

Bushido und Anna-Maria Ferchichi

