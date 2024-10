Dicke Luft bei Bushido und Anna-Maria? Im Podcast kracht es

Zwischen Anis Ferchichi aka Bushido (46) und seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (42) scheint es normal, dass der Ton auch mal etwas rauer wird. Nach zwölf Jahren Ehe und sieben gemeinsamen Kindern ist das wohl auch nichts Ungewöhnliches. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" wird aber besonders viel diskutiert. Direkt zu Beginn macht die Großfamilienmama klar: "Eigentlich habe ich so gar keine Lust, mit dir zu reden." Weshalb hängt der Haussegen im Moment schief? Die 42-Jährige fühlt sich von ihrem Ehemann in vielen Dingen alleine gelassen. Die achtfache Mama kümmere sich alleine um das Business, Instagram, die Finanzen und die Kinder.

Der Rapper hingegen verbringe seinen Tag lieber damit, vor dem PC zu sitzen und "World of Warcraft" zu spielen. Sich mit dem "Sonnenbank Flavour"-Interpreten über diese Sachen zu streiten, gehöre für die Influencerin mittlerweile aber quasi schon zum Alltag. Normalerweise reagiere sie darauf ziemlich abgestumpft: "Ich rege mich über dich auf, aber mich verletzt es nicht mehr. Wir streiten uns, aber das ist mir so ein bisschen egal – wir sind sowieso verheiratet." Im Moment scheint sie aber wirklich die Nase voll zu haben. Als Anis dann auch noch sagte, er fände es "megabequem", sie als seine Frau zu haben, kann sie nicht mehr an sich halten: "Das ist ganz asozial, hast du sie noch alle?" Immerhin gibt der Familienvater zu, dass ohne Anna-Maria vieles nicht so laufen würde. Er alleine sei mit den Kids überfordert.

Mit Überforderung habe er im Moment allgemein zu kämpfen – er leide unter einem permanenten Panikgefühl. Auch, wenn es zwischen dem Ehepaar mal kracht, steht seine Frau ihm dabei einfühlend zur Seite: "Du kannst ja gar keinen Dialog halten, weil du anscheinend so gefangen in dir selbst bist. Was ja verständlich ist – das ist ein psychisches Problem." Nach dieser tiefgründigen Wendung scheint wieder ein bisschen Frieden eingekehrt zu sein. Die beiden TV-Bekanntheiten scheuen sich nicht, ihren Fans tiefe Einblicke in ihr Privatleben und ihre Beziehung zu geben. Selbst aus Schlafzimmergeschichten und wie oft sie im Alltag Sex haben, machen der Musiker und der Social-Media-Star kein Geheimnis.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

