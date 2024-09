Sommerhaus-Theresia lernte Stefan schon mit 18 Jahren kennen

Theresia Fischer (32) und ihr Partner Stefan Kleiser machten ihre Liebe am Valentinstag des vergangenen Jahres offiziell. Wie die beiden nun in der ersten Folge von Das Sommerhaus der Stars ausplauderten, kennen sie sich schon viel länger. "Wir kennen uns tatsächlich schon, seitdem ich 18 bin. Wir haben uns damals im Internet auf so einer Dating-Plattform kennengelernt", verriet die einstige GNTM-Teilnehmerin.

Damals bändelten die beiden schon einmal miteinander an, doch etwas Ernstes wurde zu diesem Zeitpunkt nicht aus ihnen, wie Theresia weiter erzählte: "Ich habe mich total verliebt, und dann sagt der doch tatsächlich zu mir: 'Ich kann es mir nicht vorstellen, mit dir jetzt eine Beziehung einzugehen'." Da grätscht Stefan in die Erzählung rein und rechtfertigte seine damalige Entscheidung: "Sie war noch nicht alltagstauglich."

Nachdem aus ihr und Stefan damals nichts geworden war, fand Theresia in Thomas Behrend ihre große Liebe. Das Paar ging rund sieben Jahre gemeinsam durchs Leben – davon fast vier Jahre lang verheiratet. Im September 2022 verkündeten sie jedoch ihr Liebes-Aus. Lange blieb die quirlige Blondine danach nicht allein, denn schon im Februar 2023 überraschte sie ihre Fans auf Instagram mit ihrem neuen Liebesglück. "Was lange brauchte, ist nun endlich vereint...", schrieb sie unter einen gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem jetzigen Partner Stefan. Mit dem Wissen, dass sich die beiden schon ein Jahrzehnt kannten, bevor sie endlich zusammenkamen, erklärt sich nun auch die damalige Bildunterschrift.

