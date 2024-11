Eminem wurde bei Dreharbeiten zu "Happy Gilmore 2" gesichtet

Rapper Eminem (52) wurde kürzlich bei Filmaufnahmen für einen humorvollen Auftritt im Film "Happy Gilmore 2" neben Schauspieler Adam Sandler (58) gesehen. Bei den Dreharbeiten Anfang der Woche in New Jersey zeigte sich der Musiker von seiner umgänglichsten Seite. Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtet, sei Eminem eine echte Bereicherung am Set gewesen und hätte die Szenen schon beim ersten Versuch perfekt gespielt. Neben ihm sollen auch Stars wie Sänger Bad Bunny (30) und NFL-Spieler Travis Kelce (35) in der Fortsetzung mitwirken, was die Vorfreude auf die Sportkomödie weiter anheizt.

Laut The Sun sei Eminem großer Fan des Originalfilms aus dem Jahr 1996, was seine Beteiligung an der Fortsetzung erklärt. Der Informant der Zeitung betont, wie angenehm die Zusammenarbeit mit dem Rapper verlief: "Er war super entspannt und reiste ohne großes Gefolge an. Es war eine wahre Freude, mit ihm am Set zu arbeiten." Eminems Aufenthalt für die Dreharbeiten war nur kurz – er flog am Vorabend ein und verließ das Set bereits am nächsten Abend wieder. Trotz des engen Zeitplans zeigte sich der Musiker erfreut über den Gastauftritt und die Möglichkeit, seine komödiantischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Eminem, der in Kürze sein erstes Enkelkind erwartet, ist nicht nur einer der einflussreichsten Rapper seiner Generation, sondern konnte auch in der Filmbranche bereits einige Erfolge feiern. Sein Durchbruch als Schauspieler gelang ihm 2002 mit dem teils autobiografischen Film "8 Mile", für den er sogar einen Oscar für den besten Originalsong gewann. Mit seiner Rolle in "Happy Gilmore 2" erweitert der 52-Jährige nun sein künstlerisches Repertoire und zeigt, dass sein Humor ebenso scharf sein kann wie seine Lyrics es sind. Die Zusammenarbeit mit Adam und anderen großen Namen verspricht, dass die Fortsetzung zu einem neuen Kultklassiker werden könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem mit seiner Tochter Hailie im Hintergrund

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige