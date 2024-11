Helene Fischer erinnert sich an Beziehungsalltag mit Florian

Schlagersängerin Helene Fischer (40) gewährte in der Radio TEDDY-Morgenshow intime Einblicke in ihr Leben. Eigentlich bewarb sie ihr neues Kinderalbum – und offenbarte dabei eine überraschende Anekdote aus ihrer gemeinsamen Zeit mit Florian Silbereisen (43). Auf die Frage, mit welchem prominenten Menschen sie bereits Zähne geputzt habe, antwortete sie mit herzlichem Lachen, dass Florian der einzige sei, der ihr einfalle. Ihre humorvolle Bemerkung "Lieber Flori, wenn du das hörst, es war ganz, ganz toll, mit dir Zähne zu putzen" dürfte Fans beider Künstler erstaunen, denn so private Einblicke gibt es selten.

Helene erzählte weiter, dass das Zähneputzen in den verschiedenen Tour-Stationen oft unspektakulär sei, da es in den Veranstaltungsorten und Hotels meistens ganz normale Waschräume gebe. Dennoch erinnerte sie sich an ein besonderes Erlebnis bei einer Feier, wo sie einmal an einem kleinen Brunnen Zähne putzen musste. Solche persönlichen Anekdoten sind besonders, da Helene ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraushält.

Helene und Florian galten lange als das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. Ihre überraschende Trennung nach zehn Jahren Beziehung im Jahr 2018 sorgte für viele Schlagzeilen und Spekulationen, doch beide betonten stets, dass sie freundschaftlich verbunden bleiben würden. Dass Helene so offen über Florian spricht und ihn persönlich adressiert, zeigt, dass die beiden auch nach dem Ende ihrer Beziehung eine herzliche Verbindung pflegen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen und Helene Fischer, 2009

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige