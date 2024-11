Homophobe Äußerung im Sommerhaus? Sam Dylan erhebt Vorwürfe

Sam Dylan (33) erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Kollegen im Sommerhaus der Stars. Vorsicht, es folgt ein Spoiler für die finale Folge der Realityshow, die auf RTL+ bereits zu sehen ist! Im Finale kracht es bei der letzten Nominierung gewaltig. In seiner Instagram-Story gewährt der einstige Prince Charming-Kandidat einen Blick hinter die Kulissen und behauptet: "Leider gab es einige große Schnitte und das werdet ihr auch sehen." Der Grund dafür sei ein sehr trauriger. "Es wurden homophobe Aussagen weggeschnitten", schildert Sam. Er fügt hinzu: "Ich weiß, es ist im Fernsehen heutzutage so und es steht auch im Vertrag, dass, wenn man sich homophob oder rassistisch äußert, dann fliegt man sofort aus der Show." Er gehe davon aus, dass die Szenen aus diesem Grund nicht zu sehen seien.

+++ ACHTUNG, SPOILER +++

Auch Denise Hersing (28) bezieht in ihrer Instagram-Story Stellung zu den Vorfällen – und scheut sich nicht, Namen zu nennen. Das einstige Bachelor-Girl erklärt den Ablauf der Geschehnisse: Zunächst sei sie von Alessia Herren (22) mehrfach beleidigend als "Hund" bezeichnet worden. Ihr Freund Lorik Bunjaku (28) schaltete sich ein, woraufhin sich auch Alessias Verlobter Can einmischte. Der 27-Jährige habe Lorik mit einem homophoben Schimpfwort betitelt. Zu diesem Zeitpunkt seien Sam und Rafi Rachek (34) eingeschritten. Sam habe Alessia als "B*tch" bezeichnet, woraufhin diese so richtig unter die Gürtellinie ging und den Realitystar und seinen Partner wiederholt homophob beleidigte. Denise stellt klar: "Es geht halt einfach gar nicht, sich homophob zu äußern – allgemein nicht und erst recht nicht im Fernsehen. Da brauchst du nicht viel Grips zu haben, um zu verstehen, dass das komplett inakzeptabel ist."

Im Interview mit Promiflash äußerte sich Sam zuvor schon zu Alessias Wortwahl. Jedoch ging es dabei um die Kommunikation mit dem eigenen Partner. "Rafi sagt zwar auch manchmal Kraftwörter, aber wir sprechen nicht miteinander wie eine Alessia mit ihrem Freund oder wie Umut (27) und Emma (23) miteinander", stellte er klar und betonte, er sei damit zufrieden, wie er und Rafi sich im Sommerhaus dargestellt haben.

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

RTL / Stefan Gregorowius Lorik Bunjaku und Denise Hersing Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

RTL/ Stefan Gregorowius Alessia Herren und Can, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024