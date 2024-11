Hugh Grant enthüllt lustige Fakten über sich selbst

In einem humorvollen Fragebogen von Vanity Fair gab Schauspieler Hugh Grant (64) pikante Einblicke in sein alltägliches Leben und seine unverblümte Meinung zu verschiedenen Themen. Auf die Frage, mit welcher historischen Figur er sich am meisten identifiziere, nannte er den Polarforscher Robert Falcon Scott, den er als einen "wütenden, enttäuschten kleinen Mann" bezeichnete. Abseits der Schauspielerei habe Hugh eine neue Leidenschaft entdeckt: das Grillen. Er scherzte, dass sein Grillhuhn gesundheitlich bedenklich sein könnte, und er stolz seine hitzebeständigen Grillhandschuhe trage – sogar beim Tippen von Texten.

Zudem gestand er, dass er nicht in der Lage sei, eine Schere zu benutzen, und dass ihn besonders Menschen irritieren würden, die ihm sagten, dass die Speisekarte nur über einen QR-Code zugänglich sei. Seine größte Angst seien die Futternäpfe seiner Katzen mit angetrocknetem Futter, das sich wie Zement anfühle. Amüsant war auch seine Vorstellung von vollkommenem Glück: "Ein Pint London Pride trinken, während ich Twiglets knabbere und lese, dass Colin Firth (64) einen kritischen und finanziellen Misserfolg hat." Seine offene und erfrischend ehrliche Art zieht sich durch den gesamten Fragebogen und gibt Einblicke in seine alltägliche Welt voller Selbstironie.

Hugh ist seit einigen Jahren mit der schwedischen Produzentin Anna Eberstein (41) verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Auf die Frage nach der größten Liebe in seinem Leben antwortete er humorvoll: "Meine Skandi-Frau. Soziopathische Kinder. Unverschämte Katzen." Bekannt wurde der 64-Jährige in den 90er-Jahren durch Filme wie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" und "Notting Hill" und überzeugte zuletzt im Horrorfilm "Heretic". Trotz seines Erfolges bleibt er für seine trockene Art und seinen bissigen Humor bekannt, was ihn zu einem der beliebtesten Schauspieler Großbritanniens macht.

Getty Images Hugh Grant bei den Laureus World Sports Awards, Februar 2020

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein, 2017

