Hugh Grant spielt völlig neue Rolle im Horrorfilm "Heretic"

Hugh Grant (64) überrascht seine Fans mit einer völlig neuen Rolle im Horrorfilm "Heretic". Der Schauspieler, der den meisten Zuschauern eher aus romantischen Komödien bekannt ist, schlüpft in die Rolle des mysteriösen Mr. Reed. Dabei gerät er an der Seite von Sophie Thatcher und Chloe East, die zwei junge Missionarinnen spielen, in ein tödlich-psychologisches Katz-und-Maus-Spiel. Der Film, inszeniert von Scott Beck und Bryan Woods, soll am 26. Dezember 2024 in die Kinos kommen und wird bereits jetzt von den Kritikern hoch gelobt.

Die Regisseure, bekannt durch "A Quiet Place", haben mit "Heretic" offenbar einen der besten Horrorfilme des Jahres geschaffen. Auf Rotten Tomatoes erhält der Film beeindruckende 94 Prozent Zustimmung bei 98 Kritiken. Viele loben besonders die schauspielerische Leistung von Hugh. "Einer der fesselndsten psychologischen Horrorfilme des Jahres. Es ist ein theologisches Katz-und-Maus-Spiel, das Sie von dem Moment an, in dem Hugh sein entwaffnendes Lächeln aufblitzen lässt, in seinen Bann zieht", schreibt Jordy Sirkin von Jordy Reviews It. Tara Brady von der Irish Times bemerkt: "Wenn Sie Hugh schon immer mal dabei zusehen wollten, wie er Radioheads 'Creep' singt oder Jar Jar Binks imitiert, um die Religion zu entlarven, ist dies der richtige Film für Sie."

Hugh hat sich mit Filmen wie "Notting Hill" und "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" einen Namen als charmanter Hauptdarsteller gemacht. Privat hält er sich meist bedeckt, doch seine Fans schätzen ihn für seinen britischen Humor und seine Vielseitigkeit. Mit "Heretic" zeigt er eine bislang unbekannte Facette seines Könnens und beweist, dass er sich nicht auf ein Genre festlegen lässt. Die Zusammenarbeit mit den jungen Talenten Sophie und Chloe zeigt auch seine Bereitschaft, sich künstlerisch weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen.

Getty Images Hugh Grant, britischer Schauspieler

Getty Images Hugh Grant, Oktober 2024

