Nach Karriereende: Zieht Toni Kroos zurück nach Deutschland?

Zur Trauer vieler Fans beendete Toni Kroos (34) vergangenen Sommer seine offizielle Fußballkarriere. Neben der deutschen Nationalmannschaft stand der Profikicker zehn Jahre lang für Real Madrid auf dem Spielfeld. Das ist der Grund, weshalb der gebürtige Greifswalder und seine Familie Deutschland verließen und alle gemeinsam nach Spanien zogen. Doch wird es ihn nun nach dem Ende seiner Zeit bei Real wieder zurück in seine Heimat verschlagen? Im Gespräch mit Bunte verrät er seine Pläne: "Unser Hauptwohnsitz ist und bleibt Madrid."

Was hält den ehemaligen Fußballer und seine Familie in der spanischen Hauptstadt? "Hier gehen unsere Kinder zur Schule, sie haben hier ihre Hobbys, hier haben wir einen großen Freundeskreis", erklärt der 34-Jährige, weshalb er, seine Frau Jessica Kroos und ihre Kinder Leon, Amelie und Fin sich so wohl dort fühlen. "Es gibt für uns keinen Grund, das nach zehn Jahren alles aufzugeben", betont Toni ihre Entscheidung. Deutschland ganz den Rücken zuzukehren sei jedoch keine Option: Ihren Zweitwohnsitz in Köln wolle die Familie nicht aufgeben. Dort verbringen Jessica und Toni mit ihren Kindern sowohl die Sommerferien als auch viele Feiertage wie zum Beispiel Weihnachten.

Seine Familie steht für den Blondschopf an erster Stelle. In der Vergangenheit musste die Zeit mit seinen Liebsten aber oft zurückstecken. Damit sei nun aber Schluss. "Ich werde mich um meine Kinder kümmern. Das wird eine meiner Aufgaben sein", erzählte er im Juli auf einer DFB-Pressekonferenz. Wichtig sei ihm aber nicht nur das Wohl seiner eigenen Sprösslinge. Toni hat auch große soziale Pläne: "Ich werde eine Akademie in Madrid aufmachen, wo ich mich um Jugendspieler kümmere. Also, es wird in meinem Leben in Zukunft viel um Kinder gehen."

Instagram / jessica_kroos Toni Kroos und seine Frau Jessica

Getty Images Toni Kroos bei seinem letzten Heimspiel in Madrid am 25. Mai

