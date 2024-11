Pinks Ehemann Carey Hart meldet sich nach seiner Operation

Autsch! Pinks (45) Ehemann Carey Hart (49) musste sich am Mittwoch einer Meniskusoperation unterziehen. Der ehemalige Motorradrennfahrer teilte auf Instagram die Neuigkeiten über seinen Klinikaufenthalt. Auf einem Bild schaut er in einem Krankenhauskittel mit großen Augen in die Kamera und betitelte es mit: "Zeit fürs Auftunen! Der rechte Meniskus ist dran." Außerdem bedankte er sich bei seinem Arzt für das "Aufpäppeln". Schon sieben Stunden später konnten seine Follower aufatmen, als Carey ein weiteres Foto postete, das ihn zu Hause mit dem verbundenen Bein auf einem Kissen liegend zeigte.

Der 49-Jährige verkündete überglücklich das Ergebnis des Eingriffs auf seinem Profil: "Die Operation war ein Erfolg! Bin wieder zu Hause und leihe mir Jamos PS5." Damit bezog er sich auf die Playstation seines Sohns Jameson, den er sich mit der Sängerin teilt. Den Post nutzte der Geländewagenfahrer zudem, um sich bei seinen Fans für die vielen Genesungswünsche zu bedanken. Diese freuten sich über das Gesundheitsupdate. "Das ging aber schnell! Ich sende gute Laune", schrieb eine Person. Eine weitere kommentierte: "Ich bin so dankbar, dass du auf dem Weg der Besserung bist."

Carey, der mit seiner Frau Pink und ihren Kindern Willow und Jameson in Kalifornien lebt, hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Oktober 2021 unterzog er sich einer Operation am Nacken, bei der eine beschädigte Bandscheibe entfernt und durch eine Prothese ersetzt wurde. Anfang 2023 teilte er dann auf seinem Social-Media-Account mit, dass er an einer Infektion litt. Der Unternehmer zeigte seinen Followern die Spritzen und Kanüle, die er sich einführen musste. "Jetzt muss ich die nächsten 41 Tage lang Antibiotika spritzen, um diese Infektion zu bekämpfen. Mit einem Knochen, der aus meiner Haut ragt, kann ich umgehen, aber dieser Katheter ist definitiv nervenaufreibend", gab der zweifache Vater zu.

Instagram / hartluck Carey Hart erholt sich nach seiner Meniskus-Operation

Instagram / hartluck Carey Hart im Januar 2023

