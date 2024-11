Pinks Sohn Jameson gibt mit sieben Jahren Schlagzeug-Debüt

Ein richtiger kleiner Rockstar! Mit nur sieben Jahren sitzt der Sohn von Pink (45), Jameson (7), plötzlich auf der großen Bühne am Schlagzeug und gibt sein Bühnendebüt. Der kleine Junge und der Ehemann der Sängerin, Carey Hart (49), hatten einen Gastauftritt beim letzten Stopp in Orlando auf Pinks "Summer Carnival Tour". Zu dem Lied "We Will Rock You" der legendären Band Queen nimmt er den Beat gemeinsam mit Pinks Schlagzeuger auf, während die Sängerin passend dazu die Melodien singt.

Besonders stolz ist wohl vor allem sein Vater. Er teilt auf Instagram ein Video, in dem er den einzigartigen Moment festhielt: Die Menge brüllt und freut sich auf den nächsten Auftritt, als Jameson mit großen Kopfhörern auf seiner blonden Haarpracht plötzlich anfängt, gemeinsam mit seinem Schlagzeuglehrer zu spielen. Am Ende des Videos ruft er seinem Sohn als Support noch "Yeah, mein Freund" zu. Unter das Video schreibt der 49-Jährige: "Jammo hat seine Schlagzeugpremiere gegeben, danke an Brian Frasier-Moore [...] du warst ein epischer Lehrer für Jamo in den letzten Monaten."

Für den Familienvater bleibt es allerdings nicht nur bei einem Lob für seinen Sohn. In seinem Beitrag feiert er auch seine Tochter , welche gemeinsam mit seiner Frau den Song "Cover Me in Sunshine" performt und schreibt: "Ich bin überwältigt von Willz, wie sie sich auf dieser Tour als Performerin und Sängerin entwickelt hat." Zuletzt macht er dann seiner Frau ein riesiges Liebesgeständnis: "Du hast dich durch Verletzungen, Müdigkeit, Heimweh, Krankheit, Mutterschaft und jede andere Vielfalt, die man sich vorstellen kann, durchgekämpft. Ich könnte nicht stolzer auf dich sein." Mit, laut Careys Post, ganzen 130 Shows und vier Millionen verkauften Tickets, scheint nicht nur Pinks Familienleben grandios zu laufen.

Getty Images Pink im Mai 2024

Getty Images Pink, ihre Tochter Willow und Carey Hart, August 2017

