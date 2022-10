Neues Foto: Pink posiert mit Mann Carey und den Kindern

Was für eine süße Familie! Pink (43) liebt ihre kleine Familie über alles. Immer wieder lassen die Sängerin und ihr Mann Carey Hart (47) ihre Fans auf Social Media an dem gemeinsamen Familienglück teilhaben. Die Mutter genießt es bei ihren Auftritten und Tourneen, ihre Kinder und ihren Mann in der Nähe zu haben. Jetzt postete Carey einen neuen Schnappschuss seiner coolen Familie!

Wie sehr Carey die Zeit mit seiner Frau Pink und ihren gemeinsamen beiden Kindern genießt, verdeutlichte er jetzt mit seinem neusten Post auf Instagram. "Was für fantastische Tage mit der Familie!", schrieb der Vater von Willow Heart (11) und Jameson Moon Hart (5) unter dem Foto der Familie. "Es war großartig zu erleben, wie Pink die Bühne rockte!", schrieb er voller stolz unter dem gleichen Post.

Stolz war der 47-Jährige auch auf seine älteste Tochter. In einem kurzen Video ist Willow zu sehen, wie sie gemeinsam mit ihrer Mama auf der Bühne singt. "Wenn ich Willow mit ihrer Mama auf der Bühne singen sehe, bin ich jedes Mal gerührt!", verriet der Ehemann von Pink. Erst im vergangenen Jahr war die 11-Jährige mit ihrer Mutter auf der Bühne der Billboard Music Awards zu sehen.

Instagram / pink Sängerin Pink und ihr Mann Carey Hart

Instagram / pink Pink mit ihrem Mann Carey Hart und den Kindern Willow und Jameson

Getty Images Pink mit ihren Kindern Jameson Moon und Willow Sage Hart bei den Billboard Music Awards 2021

