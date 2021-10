Carey Hart (46) hat seine Operation hinter sich und meldet sich bei seinen Fans! Seit über 15 Jahren ist der Motocrossfahrer mit Sängerin Pink (42) verheiratet. Die gemeinsame Zeit war für die Eheleute nicht immer einfach – doch eine Paarberatung hat die zweifachen Eltern durch die Krise gebracht. Nun machte Carey jedoch seine Gesundheit zu schaffen. Eine beschädigte Bandscheibe in der Nackengegend musste entfernt und durch eine Prothese ersetzt werden. Jetzt meldete er sich nach dem Eingriff im Netz!

In einem Instagram-Video sprach der 46-Jährige zu seinen Followern und hatte gute Nachrichten zu verkünden: "Die Operation ist etwa drei Stunden her und ich fühle mich toll! Klar, Schmerzmittel, Anästhesie und so. Ich war schon drei Mal auf den Beinen", freute er sich. In dem Video sind Schläuche zu sehen, die in Careys Hals führen. Doch schon bald wird der Familienvater die Klinik wieder verlassen können: "In den Morgenstunden werde ich auf dem Heimweg sein!"

Seinen Humor hat Carey aber auch in dieser schweren Zeit nicht verloren. Auf einem Bild hält er grinsend eine Blutkonserve in die Kamera und scherzte: "Will irgendjemand eine organische Bloody Mary?" Auch für seine Gattin lächelte der US-Amerikaner in seinem Hotelbett in die Kamera und schrieb: "Mama Pink liebt Bilder von mir mit diesem verfluchten Haarnetz."

Getty Images Carey Hart und Pink

Instagram / hartluck Carey Hart vor seiner Operation

Instagram / hartluck Carey Hart nach seiner Operation

