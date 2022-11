Partnerlooks? So kommt Pink mit ihrer Familie zu den AMAs

Pink (43) liebt ihre Familie über alles! Die Sängerin ist schon seit 16 Jahren mit Carey Hart (47) verheiratet. Die beiden sind aber nicht nur Mann und Frau, sondern auch stolze Eltern von zwei Kindern: Willow Sage (11) und Jameson Moon (5). Immer wieder zeigt sich die Familie gerne zusammen – so nun auch wieder: Zu den American Music Awards erschien Pink gemeinsam mit Carey sowie ihren Kids Willow und Jameson.

Bei den AMAs zeigte sich die "So What"-Interpretin gemeinsam mit ihren Liebsten – dabei fiel eine Sache besonders auf: Die Familie hatte sich offenbar mit ihren Outfits aufeinander abgestimmt! Die Sängerin trug ein schwarz-gelbes Fransenkleid mit glitzernden High Heels, ihr Mann einen komplett schwarzen Anzug. Ihre Tochter Willow wählte ebenfalls ein schwarzes Kleid, das an den Ärmeln Fransen hatte. Der kleine Jameson erschien genau wie sein Vater in einem schwarzen Anzug. In diesen Outfits posierte die Familie total happy für die Kameras.

Für Mama Pink war das allerdings nur einer von insgesamt drei Looks während des Events: Sie performte bei den AMAs auf der Bühne und wechselte deshalb ihre Outfits. So zeigte sich die Sängerin einmal in einem lässigen, farbenfrohen Look mit einer kurzen Jeans, einer College-Jacke sowie einem pinkfarbenen Top. Danach präsentierte sie sich in einem glamourösen rosafarbenen Abendkleid mit Fransen.

Getty Images Pink mit ihrem Mann Carey Hart und ihren Kids Willow und Jameson bei den American Music Awards 2022

Getty Images Sängerin Pink bei den American Music Awards 2022

Getty Images Pink bei den American Music Awards 2022

