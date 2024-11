Sandy Meyer-Wölden teilt tiefgründige Zeilen nach Trennung

Vor wenigen Tagen machte Sandy Meyer-Wölden (41) bekannt, dass ihr Partner Alexander Müller sich von ihr getrennt hat. Wie die Podcasterin selbst seitdem preisgegeben hat, herrscht in ihr emotional ein ganz schönes Durcheinander. Jetzt teilt sie auf ihrem Instagram-Account einen neuen Beitrag, der ihren Fans einen Einblick in ihre Gefühlswelt gibt. "Durch meinen Schmerz habe ich euch mein Herz geöffnet, und ihr habt es mit Liebe gefüllt", schreibt sie und fügt an: "Dank euch habe ich eine wertvolle Lektion erhalten: Manchmal bekommt man nicht die eine Liebe, die man sich wünscht, sondern ein Vielfaches an unerwarteter Liebe. Diese Liebe, die uns alle verbindet, ist stärker als jeder Schmerz."

Ihre Worte klingen hoffnungsvoll. Geht es der Ex von Oliver Pocher (46) etwas besser? "Ich spüre diese heilende Kraft und möchte von Herzen Danke sagen – für jede einzelne Nachricht. Ich nehme alles wahr und wachse daran", meint sie noch weiter an ihre Fans gerichtet. Diese zeigen sich von den tiefgründigen Worten sehr berührt. "Ich finde es total toll, dass du dich so geöffnet hast. Es hilft vielen, die das Gleiche erleben gerade in dem Moment", schreibt ein User, während andere meinen: "Ich hätte dir dein Glück so gewünscht. Aber alles passiert aus einem Grund. Du bist eine tolle, starke und sympathische Frau." und "Du bist ein wundervoller Mensch und du hast so recht!"

Sandy und Alexander waren nicht lange zusammen – nicht mal ein halbes Jahr. Im Juni hatten sie sich bei einer Veranstaltung kennengelernt, wenige Wochen später traten sie gemeinsam auf dem roten Teppich auf. Im Oktober fuhren sie in den Urlaub – zusammen mit Sandys fünf Kindern und Alex' drei Sprösslingen. Der Trip soll allerdings nicht ganz einfach gewesen sein, wie sie im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" verriet. "Wir haben wirklich ein paar Tage gebraucht, um uns einzugrooven, um da Struktur hereinzubringen. Da kommt man auch als Paar definitiv an seine Grenzen, muss man fairerweise sagen", hatte sie damals gescherzt.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Podcasterin

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller

