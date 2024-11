Spoiler: Dieser "Rote Rosen"-Star stirbt bald den Serientod

Bis auf eine kurze Pause war er vier Jahre lang ein Mitglied der Rote Rosen-Familie. Nun ist für den Schauspieler die Zeit gekommen, der beliebten Vorabend-Serie den Rücken zuzukehren. Jerry Kwarteng wird für die Folge, die am 25. November ausgestrahlt wird, ein letztes Mal in die Rolle des Hendrik Althaus schlüpfen. Wie unter anderem RTL berichtet, wird es für seinen Daily-Charakter kein Happy End geben: Jerry stirbt einen tragischen Serientod.

Bei einem harmlosen Spaziergang wird er plötzlich zusammenbrechen und einen Tag später im Krankenhaus sein Leben verlieren. Für den 48-Jährigen gibt es demnach kein Zurück zum Set der Telenovela. Auch für ihn ist es kein einfacher Abschied, wie er in einer Frage-Antwort-Runde in seiner Instagram-Story verrät: "War für mich auch nicht leicht, aber damit neue Geschichten erzählt werden können, müssen leider Figuren gehen. Nur so bleibt es spannend für euch Fans", erklärt er die Entscheidung. Der Grund für seinen Abschied sei eine neue Ära von "Rote Rosen". Jerry wird somit nur noch ein paar erste Folgen der 23. Staffel als Teil des Casts miterleben.

Er ist nicht der einzige Darsteller, für den nach vielen Jahren Schluss mit der ARD-Daily-Soap ist. Auch sein Schauspielkollege Hakim Meziani (57) verkündete Anfang dieses Monats sein "Rote Rosen"-Aus. Nach über 13 Jahren am Set der deutschen Erfolgsserie verabschiedete er sich von seinen Zuschauern und Fans. "Es ist schon ein komisches Gefühl. Meine Rolle war ein Sechser im Lotto", ließ er seine Zeit als Ben Berger im Gespräch mit Bild Revue passieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jerry Kwarteng, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hakim-Michael Meziani, April 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige