Das steht Stella Stegmanns Beziehung mit Devin Dayan im Weg

Stella Stegmann (27) entschied sich im Finale von Die Bachelorette für Devin Dayan. Nach der Ausstrahlung verrieten die beiden jedoch, dass sie tatsächlich kein Paar sind. In einem TikTok-Video erklärt das Model nun die aktuelle Lage. "Es ist ein bisschen schwierig. Er wohnt in der Nähe von Hannover, ich in München", schildert sie. Auch Devins Festanstellung sei ein Hindernis. Stella erklärt: "Ich glaube, unser größter Feind momentan ist die Zeit und die Möglichkeiten, sich normal zu daten." Die Rosenkavalierin betont jedoch, beide hätten "extrem Bock drauf", ihrer Liebe eine Chance zu geben und stünden auch täglich in Kontakt.

Nach dem Finale hatten die beiden schnell den Weg in Richtung feste Beziehung eingeschlagen – jedoch mussten sie feststellen, dass dieser Schritt wohl übereilt gewesen war. Nach einer kurzfristigen Trennung entschieden sich Stella und Devin, sich erneut zu daten und die Dinge langsam anzugehen. Es scheint die Turteltäubchen jedoch nicht zu stören, die Beziehung locker halten zu müssen. "Es ist immer superschön, wenn wir uns sehen", schwärmt die Reality-TV-Bekanntheit und gesteht: "Ich habe sehr viele positive Gefühle ihm gegenüber und verspüre schon eine große Zuneigung." Sie ist sich sicher: "Ich glaube, ihm geht es da nicht anders."

Eine Sache könnte Devin jedoch ein Dorn im Auge sein: Stella hält auch noch den Kontakt zu dem zweitplatzierten Kandidaten Ferry. Zu Gast bei "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" plauderte der Rapper aus: "Ja, sicher. Ich habe Kontakt zu [Stella]. Ich will nicht sagen, dass es für mich superplatonisch ist." Im Endeffekt wolle der Hamburger jedoch die Entscheidung respektieren, dass sich die Rosenkavalierin auf Devin fokussieren möchte.

RTL Devin Dayan und Stella Stegmann im "Die Bachelorette"-Finale

RTL / Klaudia Taday Ferry, "Die Bachelorette"-Kandidat 2024

