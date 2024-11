Deshalb sucht Franz bei "Golden Bachelor" nach der Liebe

Franz Stärk wird als erster deutscher "Golden Bachelor" bei RTL nach der großen Liebe suchen. Warum er sich dafür entschieden hat? Sein großes Interesse daran, fremde Menschen kennenzulernen. "Ich habe Interesse an Menschen und bin sehr neugierig, Menschen kennenzulernen, von ihnen etwas zu erfahren, mich mit ihnen zu unterhalten und auch auf Reisen zu begeben", erklärt der 73-Jährige. Unter insgesamt 18 Frauen möchte er nun die eine finden, mit der er den Rest seines Lebens verbringen kann – eine Herausforderung, der er sich motiviert stellen möchte: "Ich bin seit 12 Jahren Single und 18 Frauen zu begegnen mit so einem Riesenpotenzial an Lebenserfahrungen, mit ihnen darüber in den Austausch zu gehen, das finde ich eine ganz spannende Geschichte und das hat mich sehr motiviert."

Noch kann sich Franz nicht vorstellen, was auf ihn zukommen wird, doch seine Vorfreude ist groß. Auf jeden Fall kann sich der Hobby-Koch auf spannende Wochen voller Dating vorbereiten – doch was bedeutet Dating in seinem Alter? "Da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Achtung und ein bisschen mehr Respekt. Und ich glaube schon auch ein bisschen mehr Vorsicht", gibt Franz zu verstehen. Vorsicht ist aber auch in Anbetracht seiner eigenen Gefühle geboten. Der gebürtige Niedersachse möchte neben den Gefühlen seiner 18 Anwärterinnen vor allem auch auf seine eigenen Emotionen achten. Sein Fokus legt er darauf, "was wichtig ist, was in mir für ein Gefühl zustande kommt, wenn es um die Liebe geht. Ich glaube, es ist noch mal was ganz anderes zu sehen, was das mit mir macht. Auch in schwierigen Situationen zu sagen: Das bin jetzt ich und ich bleibe jetzt bei mir", erklärt Franz.

In der Vergangenheit hatte Franz bereits Glück in der Liebe. Er war verheiratet und durfte zwei Söhne auf der Welt willkommen heißen. Mittlerweile geht der in Damme lebende ehemalige stellvertretende Direktor einer Gesamtschule aber seit zwölf Jahren als Single durchs Leben. Zu seinen Hobbys gehören Radfahren, Kochen oder Musikhören. Lateinamerikanische Lieder oder alte jazzige Schlager gefallen ihm am besten – passend zu seinem Lebensmotto "Lachen ist tanzende Atmung". Nun ist der Reality-TV-Neuling bereit, seine große Liebe im Fernsehen zu finden.

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

