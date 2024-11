James Van Der Beek gerührt von Support nach Krebsdiagnose

Vor wenigen Tagen hat James Van Der Beek (47) seine Diagnose publik gemacht: Der Schauspieler ist an Dickdarmkrebs im dritten Stadium erkrankt. Kurz nachdem er im August vergangenen Jahres von dem Krebs erfahren hatte, erzählte er seinem engsten Umfeld davon. Ein schwerer Schritt, wie er im Interview mit People erzählt. Er sei so positiv wie möglich an die Sache herangegangen, habe betont, dass der Krebs heilbar sei. Die Unterstützung, die er daraufhin von seiner Familie und seinen Freunden erfahren hat, habe ihn sehr berührt, erklärt er unter Tränen: "Es war unglaublich. Ich bin nie der Mensch, der um Hilfe bittet. [...] Und ich dachte, dass das bis zur Krebserkrankung ein guter Weg war. Die Art und Weise, wie Freunde sich gemeldet haben, war eine so schöne Erfahrung – und ich hätte sonst nie gesehen, wie sehr sich die Menschen um mich sorgen."

Den Schritt zu gehen, die Botschaft seinen Vertrauten mitzuteilen, sei für den 47-Jährigen aber nicht leicht gewesen. "Es den Menschen zu sagen, erforderte viel Energie. [...] Ich bin ein Versorger, und besonders zu diesem Zeitpunkt habe ich versucht, Superman zu sein und es allen recht zu machen und ein Vater und ein Versorger zu sein", schildert er gegenüber dem Magazin. Die Schockdiagnose seinen Kindern und seinem Vater zu überbringen sei besonders hart gewesen.

James, der durch seine Rolle als Dawson Leery in der Serie Dawson's Creek berühmt wurde, hat durch seine Erkrankung eine neue Wertschätzung für die kleinen Gesten der Unterstützung gefunden. Er erkannte, dass selbst einfache Worte wie "Ich denke an dich" oder "Ich bete für dich" einen großen Unterschied machen können. "Früher fühlte ich mich unzulänglich, wenn ich Freunden in schwierigen Zeiten nur Worte des Trostes anbieten konnte. Jetzt weiß ich, wie viel das bedeutet", betont er. Mit seiner Frau und seinen sechs Kindern an seiner Seite fühlt er sich gesegnet und blickt optimistisch in die Zukunft: "Ich habe viel, wofür es sich zu leben lohnt, und es ist ein schönes Leben."

Instagram / vanderjames James Van der Beek und seine sechs Kinder

Getty Images James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly

