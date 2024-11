James Van Der Beek war von Darmkrebsdiagnose schockiert

Vor wenigen Tagen machte James Van Der Beek (47) öffentlich, dass er an Darmkrebs erkrankt ist. Wie der Schauspieler im Gespräch mit People erklärte, entschied er sich, seine Geschichte zu teilen, um das Bewusstsein für Darmkrebs zu erhöhen. "Ich habe keinen familiären Hintergrund für Krebs und habe stets auf meine Gesundheit geachtet", sagte der "Dawsons Creek"-Star. Im Sommer 2023 bemerkte er Veränderungen bei seinen Verdauungsgewohnheiten und dachte zunächst, seine Ernährung sei der Grund. "Ich dachte, ich müsste vielleicht weniger Kaffee trinken oder die Milch weglassen", erzählte er. Als jedoch keine Besserung eintrat, unterzog er sich einer Koloskopie, bei der der Krebs festgestellt wurde. Damit habe er überhaupt nicht gerechnet: "Ich war in Schockstarre."

Nach der Schocknachricht stürzte sich der 47-Jährige sofort in die Therapie. Welche Behandlungen er genau durchlaufen musste, will er nicht verraten. Er deutete aber an, dass er bereits vieles ausprobiert hat, um den Krebs zu bekämpfen. Dabei versuche James immer positiv zu bleiben – was ihm manchmal aber schwerfalle. Es gebe bei Krebserkrankungen zu viele Fragen, zu viel Ungewissheit. "Wie bringe ich das in Ordnung? Heilt mich das? Tut es mir weh? Funktioniert das? Kommt es zurück? Für jemanden, der gerne Antworten hat, ist die Ungewissheit eines der schwierigsten Dinge", schilderte er in dem Interview.

Und wie geht es dem Serienstar aktuell? Er blicke "vorsichtig optimistisch" in die Zukunft: "Ich befinde mich in einem Stadium der Heilung, meine Energie ist großartig." Die Familie des Serienstars steht ihm in dieser Zeit stets zur Seite und gibt ihm Halt. Mit seiner Partnerin Kimberly ist er seit 2010 verheiratet. Zusammen mit ihren sechs Kindern Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwen und Jeremiah leben sie fernab des Hollywood-Trubels auf einer Ranch in Texas – gerade jetzt ist dies der perfekte Rückzugsort für James, um Kraft zu tanken. Trotz der Herausforderung, die seine Krebserkrankung mit sich bringt, bleibt die Familie das Herzstück von James' Leben und Motivation. "Ich habe eine Menge, wofür es sich zu leben lohnt", betonte er im Interview mit dem Magazin.

Getty Images James Van der Beek im Januar 2020 in Utah

Instagram / vanderjames James Van der Beek und seine sechs Kinder