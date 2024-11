"Sehr traurig": Molly-Mae Hague spricht offen über Trennung

Molly-Mae Hagues (25) plötzliche Trennung von ihrem Verlobten Tommy Fury (25) hatte im August für Aufsehen gesorgt. Während sich die Love Island-UK-Bekanntheit bislang weitestgehend bedeckt gehalten hatte, plaudert sie nun im Interview mit Vogue aus dem Nähkästchen. Sie gesteht, dass die vergangenen Wochen nicht leicht gewesen seien. Über die Trennung erzählt Molly: "Es war ein Schock. Die Umstände... Ich wollte nicht, dass das passiert." Dass ihre Zukunftspläne so plötzlich auf den Kopf gestellt wurden, belastet die Influencerin noch immer. "Ich wollte im kommenden September heiraten, und es ist sehr hart, dass mir das irgendwie genommen wurde", gibt sie zu, betont jedoch: "Aber ich werde immer viel Liebe und Respekt für ihn empfinden."

Seit der Trennung kursieren Gerüchte, der Bruder von Boxer Tyson Fury (36) hätte sie mehrfach betrogen und die Blondine hätte daher die Reißleine gezogen. In puncto Untreue bewahrt Molly ihr Schweigen, zum Wohle ihrer Tochter Bambi. "Außer Tommy und mir wird niemand jemals wirklich wissen, was vorgefallen ist, und dabei wollen wir es auch belassen, Bambi zuliebe", meint sie. Der Social-Media-Star könne sich jedoch vorstellen, dass sich Tommy früher oder später persönlich zu Wort meldet. Zudem appelliert sie an ihre Fans, die Ernsthaftigkeit der Situation zu respektieren: "Es ist kein Klatsch, es ist das wahre Leben und eine wirklich schwierige Situation. Es ist wirklich traurig."

Auch für die kleine Bambi sei die Trennung ihrer Eltern nicht leicht. "Bambi ist gerade in ihrer anhänglichen Phase, in der es Mama, Papa oder niemanden gibt", erzählte Molly kürzlich in einem YouTube-Video. Die Einjährige würde extrem klammern – selbst einfache Dinge wie Duschen oder der Toilettengang seien aktuell eine Herausforderung, da der Sprössling immer in Mollys Nähe sein wolle und viel weine.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, September 2024

