Verdächtig? Tommy Fury weicht Fragen nach Seitensprung aus

Warum weicht Tommy Fury (25) aus? Der Boxer wurde in der Talkshow "This Morning" von Ben Shephard in die Mangel genommen und intensiv zu den Gerüchten befragt, dass er seine Ex-Verlobte Molly-Mae (25) betrogen haben soll. Während des Live-Interviews fühlte sich der Brite sichtlich unwohl, doch der Moderator sprach das Thema des angeblichen Seitensprungs immer wieder an. "Aus Respekt vor Molly und aus Respekt vor mir und unserer Beziehung werde ich uns das so gut es geht unter vier Augen regeln lassen", erklärte Tommy. Bei der erneuten Nachfrage des Hosts hielt er noch mal dagegen: "Wie ich schon sagte, ich werde das mir und Molly überlassen, damit umzugehen." Weicht der Sportler den Fragen etwa aus, weil doch etwas Wahrheit darin steckt?

In den vergangenen Wochen betonte der 25-Jährige immer wieder, dass er entgegen der Spekulationen nicht fremdgegangen sei und ihm an der Beziehung zu Molly-Mae viel liege. Wie er in einem Interview mit Daily Mail vor wenigen Tagen schilderte, habe er vor, um die Mutter seiner Tochter zu kämpfen. "Ich werde sie bis zu meinem letzten Atemzug lieben. Ich weiß, was ich tun muss, um die Dinge zu klären", machte Tommy deutlich. Seine Ex-Verlobte scheint aktuell aber ganz gut ohne ihn zurechtzukommen und ihr Single-Leben zu genießen. Sie fokussiert sich auf ihr Business – und das läuft sehr gut. Erst kürzlich brachte sie die erste Kollektion ihrer Modemarke Maebe raus, die nach wenigen Minuten komplett ausverkauft war.

Molly-Mae und Tommy hatten sich 2019 in der Reality-Show Love Island kennen- und liebengelernt. Seitdem galten sie als eines der Traumpaare der britischen Promi-Szene, weshalb ihre Trennung im August für eine große Schockwelle sorgte. Die Unternehmerin teilte damals ein Statement, das darauf schließen ließ, dass ihr Ex Mist gebaut hat. Kurz danach wurden Stimmen laut, die behaupteten, dass Tommy im Urlaub mit einer Dänin fremdgeturtelt hätte. Trotz vieler Insider, die davon berichteten, bestreitet der Realitystar vehement, eine Affäre gehabt zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige