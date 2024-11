Christina Aguilera begeistert bei Sabrina-Carpenter-Konzert

Christina Aguilera (43) sorgte am Freitagabend für eine echte Überraschung, als sie bei Sabrina Carpenters (25) "Short n' Sweet"-Tourstopp in Los Angeles als Special Guest auftrat. Die Popdiva gesellte sich zu der "Espresso"-Interpretin auf die Bühne, wo die beiden gemeinsam Xtinas Hits "Ain’t No Other Man" und "What A Girl Wants" zum Besten gaben. Christina präsentierte ihren Wahnsinnsbody in einem schwarzen Corsagen-Top und Shorts und kombinierte dazu funkelnde Overknee-Stiefel. Sabrina setzte ebenfalls auf einen verführerischen schwarzen Look und beeindruckte in einer Spitzenhose, Mary-Jane-Schuhen und einem glitzernden schwarzen Mantel.

Schon vor dem spektakulären Auftritt hatten die beiden Künstlerinnen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Christinas legendärem Debütalbum gemeinsame Sache gemacht. Die Chartstürmerin, die Ende der 90er-Jahre zeitgleich mit Größen wie NSYNC und Britney Spears (42) ihren Durchbruch feierte, ließ ihre frühen Werke für eine Episode von "Spotify Anniversaries" in einer Live-Studio-Session neu aufleben. Neben Sabrina war auch Machine Gun Kelly (34) dabei, um einige Klassiker in frischem Sound zu präsentieren. Christina erklärte damals gegenüber "Rolling Stone": "Ich wollte das Jubiläum meines ersten Albums so gestalten, dass es eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlägt. Es hat mir immer Spaß gemacht, meine Songs in unterschiedlichen Stilen und für verschiedene Zuhörer neu zu interpretieren."

Performen ist für die fünffache Grammy-Gewinnerin längst zur zweiten Natur geworden – doch der Preis für ihren Erfolg war hoch. In einem anderen Interview mit dem Musikmagazin ließ die 43-Jährige überraschend tief blicken und sprach offen über die Schattenseiten des Showbusiness. Im Gespräch mit der britischen Sängerin RAYE gestand sie ehrlich: "Ich habe meine Beine kaputtgemacht, ich habe die Knorpel in meinem Knie durch High Heels zerstört." Mit einem Hauch Selbstironie fügte Christina hinzu, sie wünschte, sie wäre so klug gewesen wie die Brit-Award-Gewinnerin, die stets barfuß performt.

Instagram / xtina Chrstina Aguilera, ihre Tochter Summer Rain und Sängerin RAYE, 2024

Getty Images Christina Aguilera bei den 66. Grammy Awards, 2024

