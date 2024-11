Demi Moore blickt an ihrem Geburtstag positiv in die Zukunft

Demi Moore (62) hat in einem Interview über ihre bemerkenswerte Karriere und ihre Zukunftspläne gesprochen. Während ihres Auftritts in der Radiosendung "Fresh Air" auf NPR reflektierte sie über das vergangene Jahr. In diesem wurden unter anderem ihre Serie "Feud: Capote vs. The Swans" und ihr neuer Film "The Substance" veröffentlicht. Noch vor ihrem 62. Geburtstag am 11. November betonte Demi, dass sie das Ende ihrer beruflichen Errungenschaften noch nicht erreicht hat. „Ich würde es nicht so sehen, dass es der Höhepunkt ist, sondern vielleicht der Beginn eines neuen Kapitels“, so Demi.

Neben der Veröffentlichung ihrer aktuellen Projekte hat Demi auch eine weitere Serie in Arbeit. "Landman" soll am 17. November Premiere feiern und wird voraussichtlich ein weiteres Highlight in ihrer Karriere sein. Demi, die seit vielen Jahren in der Filmbranche tätig ist und mit Blockbustern wie "Ghost" weltweite Berühmtheit erlangte, beweist damit ihre Entschlossenheit ihre erfolgreiche Laufbahn fortzusetzen. Ihre anhaltende Präsenz in der Unterhaltungsindustrie zeigt, dass sie nie wirklich aus dem Rampenlicht verschwunden ist. In dem Gespräch deutete die Schauspielerin außerdem an, dass sowohl beruflich als auch persönlich für sie Neues bevorsteht.

Zwischen ihren Engagements und ihrem Familienleben hat Demi Moore stets nach vorne geblickt. Ihre Bodenständigkeit und Offenheit haben ihr Image geprägt, welches sie auch durch ihre Autobiografie "Inside Out" unter Beweis stellte. Mit ihrem Mut zur Veränderung und ihrer Vielseitigkeit hat sie sich einen festen Platz in Hollywood erarbeitet. Sie ist Mutter von drei Töchtern – Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (30) – die aus ihrer Ehe mit Bruce Willis stammen. Die Familie steht sich sehr nahe, was sich auch in den Worten zeigte, die Rumer ihr zu ihrem Geburtstag widmete. Demis Töchter treten mittlerweile in ihre Fußstapfen und sind ebenfalls im Showbusiness aktiv.

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Getty Images Scout LaRue Willis, Tallulah Willis, Demi Moore und Rumer Willis auf einer Fimpremiere 2024

