Nora Haukland packt über Trennung von Marius Borg Høiby aus

Marius Borg Høiby (27) ist momentan in aller Munde – allerdings nicht aus den besten Gründen. Der Sohn von Mette-Marit (51) wurde wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Eines seiner mutmaßlichen Opfer war seine damalige Freundin Nora Haukland. Die Influencerin hat lange zur Trennung von Marius und der Zeit danach geschwiegen, doch jetzt packt sie aus. Im norwegischen Podcast "Uproblematisk" schildert sie: "Ich bekomme viel Mist an den Kopf geworfen. Ich bin diejenige, die hier sitzt und Angst davor hat darüber zu sprechen, obwohl ich diejenige bin, die das alles durchgemacht hat." Sie bekomme sogar Morddrohungen und jegliche Aufmerksamkeit, die sie auf sich zieht, sei negativ behaftet.

Sie erzählt weiter: "Als ich ihn verließ, hatte ich krankhafte Angst vor ihm. Aber im Grunde habe ich ihn geliebt, egal, was er mir angetan hat. Egal, wie oft er fremdgegangen war und wie oft er mich deshalb angelogen hat. Egal, wie oft er mich angeschrien und wie viel Angst er mir eingejagt hat, habe ich ihn geliebt." Wie alles abgelaufen ist, tue ihr leid – besonders für die norwegische Königsfamilie. Dennoch ist sie auch sauer. "Ich habe das alles durchmachen müssen, und es war furchtbar, und trotzdem richtet sich der ganze Groll gegen mich", merkt sie enttäuscht an. Mehr Details wolle sie allerdings nicht verraten: Sie möchte nicht, dass ihr in einem eventuellen Prozess vorgeworfen wird, nach Aufmerksamkeit zu haschen.

Mittlerweile hat die Influencerin ihr Herz wieder verschenkt – an den 30-jährigen Johannes Bjelland. Ihren neuen Auserwählten lernte Nora auf einer Hochzeit im August kennen. Gegenüber der norwegischen Tageszeitung Dagbladet schwärmte die Beauty: "Johannes ist ein unglaublich gut aussehender, warmherziger und einfühlsamer Mann, der mich täglich inspiriert." Dabei scheint ihr neuer Partner in ein Beuteschema zu fallen: Auch er ist ebenso großflächig und markant tätowiert wie Marius.

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

Instagram / norahaukland Johannes Bjelland und Nora Haukland im November 2024

