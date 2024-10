So nahe stehen sich Shawn Mendes und Camila nach Trennung

Shawn Mendes (26) räumt mit den Gerüchten auf: Sind er und seine Ex-Freundin Camila Cabello (27) zerstritten? Im Interview mit der New York Times betont er: "Es nervt mich, dass die Öffentlichkeit denkt, dass Camila und ich gegeneinander wären." Er werde schon bei dem Gedanken nervös, was die Leute als Nächstes sagen könnten: "Aber ehrlich, wenn etwas mit meiner Familie oder mir passieren würde, wäre sie die erste Person, die ich anrufen würde."

Sie stehen sich also auch heute noch sehr nahe – und das nach zwei Trennungen. 2023 sah es kurzzeitig so aus, als hätten sie sich nach ihrem offiziellen Liebes-Aus aufraffen können, doch auch der zweite Anlauf scheiterte. Währenddessen soll der Kanadier auch mit Sabrina Carpenter (25) angebandelt haben. In ihren neuesten Songs "Taste" und "Coincidence" soll die Blondine das Liebesdreieck thematisiert haben. Wenn dies stimmt, scheint Shawn nicht allzu ehrlich zu den Ladys gewesen zu sein.

Umso unschöner dann, dass die drei bei den diesjährigen VMAs aufeinandertrafen und Songs performten. Ausgerechnet "Taste" stand auf Sabrinas Setlist für den Abend. Doch Shawn schien das Ganze mit ziemlich viel Humor zu nehmen. Auf Instagram teilte er vor dem Event ein Bild mit der Unterschrift: "Auf dem Weg zu meiner Beerdigung."

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige