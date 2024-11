Sind Tommy Fury und Molly-Mae wegen dieser Frau getrennt?

Im August haben Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) ihre Trennung bekannt gegeben. Lange haben die beiden nicht preisgegeben, wieso sie so plötzlich getrennte Wege gehen möchten – doch dann kamen Gerüchte auf, dass Tommy seiner Partnerin fremdgegangen sei. Diese Behauptungen verneinte der Sportler vehement. Jetzt macht auf der Social-Media-Plattform TikTok jedoch ein Video die Runde, das für erneute Furore sorgt. Eine Frau namens Katy Robertson spricht im Podcast "The Reality Check Show" über ihre angeblichen sexuellen Erfahrungen mit Tommy. Mit einem Lächeln im Gesicht erzählt sie, dass sie mit Tommy geschlafen habe, während er noch mit seiner Verlobten zusammen gewesen sei. Die Hosts fragen auch sofort nach, ob sie der Grund sei, wieso Tommy und Molly-Mae nicht mehr zusammen sind. "Teilweise, ja", lautet ihre Antwort.

Katy, die pornografische Content Creatorin ist, erklärt, dass sie auf den Boxer in einem Klub in Dubai getroffen sei. Tommy sei damals für ein Event mit Chris Brown (35) in der Stadt gewesen. In dieser Nacht habe er mit ihr und drei weiteren Frauen Sex gehabt – und Katy hat angeblich alles auf Band! Obwohl die Aufnahmen nicht im Podcast gezeigt werden, versichert Katy, dass sie Videos gemacht habe und scherzt sogar, sie an die Podcast-Hosts weiterzuleiten. Unter dem Video sammeln sich ungläubige Kommentare. Fans von Tommy meinen erschüttert: "Niemals würde er das Molly-Mae antun!" und "Diese Frau ist offensichtlich eine Lügnerin und will nur Aufmerksamkeit!" Tommy selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass eine Frau behauptet, Tommy habe die Mutter seiner Tochter mit ihr betrogen. Ende August meldete sich die Dänin Milla Corfixen auf ihrem eigenen Instagram-Account und verkündete: "Ich wusste nicht einmal, wer er war. Wir haben uns nur geküsst, sonst ist nichts passiert. Und wenn ich von Molly-Mae gewusst hätte, hätte ich den Kuss nie erwidert." Tommy selbst weicht Fragen zu seinen angeblichen Seitensprüngen derweil immer wieder aus und setzt viel daran, "aus Respekt vor Molly und ihrer Beziehung" dieses Thema unter vier Augen zu klären.

Getty Images Tommy Fury, Boxer und Realitystar

Getty Images Tommy Fury, Boxer

