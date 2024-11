Darum ist "Deutschland sucht den Superstar" 2024 gefloppt

DSDS verzeichnete in diesem Jahr die miesesten Einschaltquoten in der Geschichte der Castingshow. Die erste Folge lockte noch rund zwei Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Das Halbfinale schauten sich jedoch gerade einmal rund 1,23 Millionen Fans an. Für Chef-Juror Dieter Bohlen (70) war die diesjährige Staffel "die harmonischste Staffel seit Langem", wie er gegenüber der Bild erklärte. Aber sorgte das womöglich auch für Langeweile beim Zuschauen? Mehr dazu erfahrt ihr im Video von Promiflash.

