Fremd verliebt: Darum machte Gina Beckmann mit Nina Schluss

Gina Beckmann (24) gab kürzlich bekannt, dass sie und ihre Partnerin Nina getrennt seien. Erst wollte die Big Brother-Bekanntheit nicht verraten, woran die Liebe gescheitert ist – doch nun rückt sie mit der Sprache raus. "Das hat den Hintergrund, dass ich eine Show gedreht habe, in der ich mich in jemand anderen verliebt hatte", offenbart sie auf Instagram. Daraufhin habe sie es für nötig gehalten, mit ihrer Freundin Schluss zu machen. Allerdings sieht die Influencerin ein: "Da habe ich bestimmt einige Fehler gemacht und hätte einiges anders machen können. [...] Nina hat nichts falsch gemacht und mich auch immer gut behandelt."

Um welche Show es sich handelt und in wen sich die Blondine verguckt hatte, behält sie erst einmal für sich. Ein paar Informationen plaudert sie allerdings trotzdem aus. "Während der Show wollte ich mir die ganze Zeit nicht eingestehen, dass da was war", gibt die TV-Bekanntheit preis und fügt hinzu: "Die Person und ich haben uns dann kennengelernt und, Spoiler Alert, daraufhin wurde ich sitzen gelassen. Also habe ich das Karma direkt zurückbekommen."

Nina und Gina machten ihre Liebe erst im Juli publik. Die beiden Ladys hatten sich kurz davor an einem ungewöhnlichen Ort kennengelernt, wie die 24-Jährige im Internet erzählte: "Ich sage es einfach mal frei raus: im Bierkönig auf Malle." Eigentlich habe sie damals gar keine Lust auf Flirten gehabt, doch mithilfe ihrer Begleitungen seien die beiden in ein Gespräch verwickelt worden. "Dann haben wir den ganzen Abend zusammen verbracht", erinnerte sich der Ex on the Beach-Star.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Realitystar

RTL Gina Beckmann, "Prominent getrennt"-Kandidatin

