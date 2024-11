Hugh Grant hasst seine legendäre Rolle in "Notting Hill"

Selbstkritisch reflektiert Hugh Grant (64) seine Rolle in der romantischen Komödie "Notting Hill" aus dem Jahr 1999. In dem Film verkörpert er den schüchternen Buchladenbesitzer William Thacker, der sich in eine berühmte Schauspielerin, gespielt von Julia Roberts (57), verliebt. Trotz des großen Erfolgs des Streifens bezeichnet der Schauspieler seinen Charakter als "verabscheuungswürdig". In einem Interview mit der Vanity Fair erklärte er, dass es der von ihm gespielten Figur im Verlauf der Geschichte an Entschlossenheit mangele.

Besonders eine Szene stört Hugh bis heute: Als die Paparazzi an der Tür klingeln, lässt William die Filmdiva einfach an sich vorbeigehen und öffnet die Haustür nicht selbst. Hugh erklärte dazu, dass sowohl seine früheren Freundinnen als auch seine jetzige Ehefrau dieselben Vorbehalte gegenüber der Filmfigur hatten wie er. "Ich hatte nie eine Freundin oder Ehefrau, die nicht gefragt hat: ‘Warum hast du sie nicht aufgehalten? Was stimmt mit dir nicht?’", gab er gegenüber der Vanity Fair zu. Er selbst finde keine zufriedenstellende Antwort, außer dass sein Charakter so geschrieben worden sei.

Trotz seiner Kritik an seinem eigenen Spiel lobte Hugh im Vanity Fair-Interview seinen Co-Star Julia als fantastische Schauspielerin. "Sie hat diese Fähigkeit, Emotionen zu zeigen, als wäre ihre Haut hauchdünn. Man kann ihre Seele sehen", schwärmte er. Außerdem stellte er klar, dass er nicht kategorisch all seine Rollen hasse, auch wenn das oft suggeriert werde. "Ich habe gelesen, dass ich alle meine Filme hasse, aber das stimmt nicht. Die Filme sind oft großartig. Es ist nur ich selbst, den ich verabscheue", sagte er. Er verglich das Anschauen seiner eigenen Filme mit dem unangenehmen Gefühl, die eigene Stimme auf einem Anrufbeantworter zu hören – nur fünfzig Mal schlimmer. "Ich denke immer: 'Oh, das hast du vermasselt'."

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein, Giuseppe Sinigaglia Stadion, 2024

Anzeige Anzeige

Hugh Grant und Julia Roberts in "Notting Hill"

Anzeige Anzeige