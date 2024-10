Hugh Grant und Anna turteln bei Fußballspiel in Italien

Hugh Grant (64) und seine Ehefrau Anna Eberstein (41) zeigten sich am vergangenen Samstag verliebt wie am ersten Tag bei einem Fußballspiel in Italien. Das Paar besuchte das Match zwischen Como 1907 und Parma im Stadio Giuseppe Sinigaglia in der malerischen Stadt Como, wie Daily Mail berichtete. Händchen haltend und mit einem Lächeln auf den Lippen zogen sie die Blicke auf sich, während sie das Match verfolgten und die entspannte Atmosphäre genossen.

Anna, eine schwedische TV-Produzentin, beeindruckte in einem auffälligen karierten Minirock mit Gürtel und silberner Kette, kombiniert mit einer lockeren dunklen Seidenbluse. Ihre eleganten schwarzen Pumps betonten dabei ihre langen Beine. Hugh sah in einem beigen Blazer, weißem Hemd und schwarzen Hosen ebenso stilvoll aus. Neben dem Spiel genossen sie auch die Gesellschaft anderer Prominenter: Sie wurden dabei gesehen, wie sie sich mit dem ehemaligen französischen Fußballer Raphaël Varane und Schauspieler Andrew Garfield (41) unterhielten.

Karrieretechnisch könnte es für Hugh derzeit nicht besser laufen. Mitte November feiert er mit seinem neuen Horrorfilm "Heretic" sein Comeback auf der Leinwand. Der 64-Jährige, bekannt für seine Rollen in romantischen Komödien wie "Notting Hill" und "Vier Hochzeiten und ein Todesfall", betritt mit dieser Rolle Neuland und präsentiert sich erstmals als Bösewicht. 2025 wird er zudem in Bridget Jones: Verrückt nach ihm, dem vierten Teil der beliebten Filmreihe, zu sehen sein. Seine Frau Anna unterstützt ihn dabei voll und ganz. In der Sendung "Today" schwärmte Hugh: "Ich bin einfach glücklich. Ich habe eine großartige Ehefrau. Ich liebe sie."

Getty Images Raphaël Varane, Hugh Grant und Anna Eberstein bei einem Fußballspiel, 2024

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein, Giuseppe Sinigaglia Stadion, 2024

