Kino-Kassenschlager: "Gladiator II" legt einen Top-Start hin

Ridley Scotts (86) neuer Film "Gladiator II" hat am vergangenen Wochenende mit einem internationalen Einspielergebnis von rund 82 Millionen Euro einen beeindruckenden Start hingelegt. In 63 Ländern gleichzeitig gestartet, markiert dies das bisher größte Auslandsdebüt für einen Film des renommierten Regisseurs. In wichtigen Märkten wie dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Spanien erreichte der Film auf Anhieb den ersten Platz an den Kinokassen und übertraf damit alle Erwartungen.

Im Vereinigten Königreich verzeichnete "Gladiator II" einen Umsatz von 10,7 Millionen Euro an 722 Spielstätten, gefolgt von Frankreich mit 9,7 Millionen Euro an 729 Kinos und Spanien mit 5,3 Millionen Euro in 411 Kinos. Auch in Australien (4,6 Millionen Euro) und Mexiko (4,4 Millionen Euro) war der Film äußerst erfolgreich. In Deutschland spielte das Epos an 650 Standorten rund 4 Millionen Euro ein. Bemerkenswert ist, dass diese Erfolge noch vor dem Kinostart in den USA und China erzielt wurden, der für den 22. November geplant ist.

Der große Erfolg der langersehnten "Gladiator"-Fortsetzung ist sicherlich auch auf die hochkarätige Besetzung des Streifens zurückzuführen. Unter anderem standen Pedro Pascal (49) und Paul Mescal (28) für den Blockbuster vor der Kamera – und gaben alles, wie Paul bei einer der ersten Filmvorführungen in New York gegenüber Entertainment Weekly ausplauderte. "Es war brutal, ich war kurz vor dem Erbrechen", sagte er zu den anstrengenden Dreharbeiten und scherzte: "Mein irisches Blut verträgt sich nicht mit Ridley Scotts Drehplan von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang."

Getty Images Denzel Washington, Ridley Scott und Paul Mescal bei der "Gladiator II"-Premiere

Getty Images Paul Mescal bei der "Gladiator II"-Premiere im November 2024

