Lernt Ekaterina Leonova gerade einen neuen Mann kennen?

Über Ekaterina Leonovas (37) Beziehungsstatus wird immer viel spekuliert. Das weiß auch die Profitänzerin. "Ich lese die ganzen Berichte aus der Presse und wundere mich schon: Wer ist dieses Mal mein Neuer? Also deswegen ist die beste Lösung, wenn du gar nichts sagst", erklärt die Let's Dance-Bekanntheit im Interview mit RTL und fügt hinzu: "Ich bin glücklich." Auf Nachfrage, ob dahinter vielleicht ein Mann steckt, antwortet Ekat: "Das sag' ich nicht." Dabei formen sich ihre Lippen jedoch zu einem breiten Grinsen – könnte also doch sein, dass es in ihrem Leben aktuell wieder jemanden gibt.

Stand jetzt hält sich die 37-Jährige also noch bedeckt. Ob sich das in Zukunft noch ändern könnte? "Ich sage gar nichts. Mein Beziehungsstatus? Unklar definiert! Ich sage mal so: Wenn er definitiv feststeht, dann werde ich euch allen vorstellen und sagen: Das ist er", verspricht Ekat in dem Interview mit dem Sender und fügt hinzu: "Wenn er noch nicht klar definiert ist, dann soll er lieber noch als Geheimnis bleiben."

Ob Ekats potenzieller Partner eine dieser Eigenschaften mitbringt? Im RTL-Interview sprach sie darüber, was ihr Traummann mitbringen muss: "Für mich muss ein Mann einfach ehrlich, treu und respektvoll sein." Ihre eigenen Ansprüche sehe sie zwar als recht "unspektakulär" an, dafür müsse der Mann an ihrer Seite einiges aushalten können: "Das Schwierigste wäre für ihn, mit meinem Job klarzukommen." Daran, dass sie oft unterwegs ist und auch mit anderen Männern tanzen muss, sei schon die ein oder andere Beziehung gescheitert.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im September 2024

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

